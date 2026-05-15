Heute im TV: Einer der besten Filme der letzten 30 Jahre

Bei Arte könnt ihr heute Abend einen der größten Kultfilme überhaupt schauen. Wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte dringend eine Bildungslücke schließen.

Zu den besten Filmen der genialen Coen-Brüder zählt ohne Zweifel The Big Lebowski von 1998. Mit dem Dude schufen das Duo und Hauptdarsteller Jeff Bridges eine der lässigsten Kult-Figuren der Filmgeschichte, die von einer bizarren oder urkomischen Situation in die nächste stolpert.

Arte strahlt den irrwitzigen Kracher am 17. Mai um 20:15 Uhr aus. Falls ihr da keine Zeit habt, könnt ihr The Big Lebowski mit verschiedenen Streaming-Optionen schauen.

Absoluter Kultfilm im TV: Darum geht es in The Big Lebowski

Die Komödie von Joel und Ethan Coen dreht sich um den Alt-Hippie Jeffrey Lebowski (Jeff Bridges), der sich von nichts aus der Ruhe bringen lässt. Als eines Tages eine Gruppe Schläger in seine Wohnung stürmt und auf seinen schönen Teppich pinkelt, ist das erst der Anfang einer surrealen Odyssee voller irrwitziger Zwischenfälle.

Auf die Story kommt es bei dem Kult-Klassiker der Coens aber sowieso nicht an. Vielmehr lebt The Big Lebowski von der grandios-schrägen Situationskomik, genialen Dialogen und der extrem entspannten Atmosphäre.

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Die durchschnittliche Moviepilot-Community-Wertung von 7,7 von 10 Punkten mit über 56.000 Bewertungen und ein IMDb-Schnitt von 8,1 sprechen für sich. The Big Lebowski zählt ganz klar zu den besten Filmen der letzten 30 Jahre.

2019 ist übrigens noch das Spin-off Jesus Rolls - Niemand verarscht Jesus erschienen, in dem der schräge Charakter von John Turturro im Mittelpunkt der Story steht. Qualitativ kann dieser Ableger dem Original aber lange nicht das Wasser reichen.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Januar 2024 auf Moviepilot erschienen.