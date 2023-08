Heute im TV: Einer der besten Gangster-Filme aller Zeiten, bei dem der Hauptdarsteller sich auf dem Set gepügelt hat

Heute läuft einer der besten Filme überhaupt im TV. Beim Dreh des Gangster-Epos wurde der Hauptdarsteller von einem aufgebrachten Kollegen durch die Gegend geworfen.

Es gibt Filme, die man sich immer wieder anschauen kann. GoodFellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia gehört dazu. Das Gangster-Meisterwerk von Star-Regisseur Martin Scorsese gilt als einer der besten Filme aller Zeiten. Heute läuft es im TV. Inklusive einer Szene, wegen der zwischen Hauptdarsteller Ray Liotta (Blow) und Kollege Chuck Low (Kill the Poor) Handgreiflichkeiten ausbrachen.

Im TV: Gangster-Epos, bei dessen Dreh der Star sich eine blutige Lippe holte

Scorseses Film dreht sich um den Gangster Henry Hill (Liotta), der in drei Jahrzehnten Mafia-Karriere alles gewinnt und schließlich auch alles verliert. In einer Szene rückt er dabei dem nervigen Perrücken-Verkäufer Morrie Kessler (Low) auf die Pelle, der seinen Freund Jimmy (Robert De Niro) ständig um Geld anbettelt. Gegenüber dem Podcast The Moment enthüllte Liotta zum Dreh der Szene:

[Chuck Low] dachte, ich gehe wirklich auf ihn los. Also nutze er meinen Schwung und warf mich durch die Gegend. Ich schlug gegen eine Wand und meine Lippe platzte auf. Ich musste den Dreh beenden und sie nähen lassen.

Warner Bros. Ray Liotta und Chuck Low in GoodFellas

Laut Liotta ist seine verletzte Lippe in der Anschlussszene des Films eindeutig zu erkennen. Ob zwischen ihm und Low danach Animositäten herrschten, ist nicht bekannt. Dem Film hat es nicht geschadet.

Wann läuft GoodFellas im TV?

GoodFellas läuft am heutigen Dienstag, den 15. August 2023, um 23.45 Uhr auf Kabel 1. Wer da keine Zeit hat, kann den Film am 17. August um 3.25 Uhr nachholen. Neben den bereits genannten Schauspielern ist unter anderem Joe Pesci (Kevin – Allein zu Haus) vor der Kamera zu sehen.

