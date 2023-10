Heute im TV: Einer der besten Kriegsfilme der 2000er Jahre, der 3 (!) Fortsetzungen erhalten hat, die kaum jemand kennt

Bevor Regisseur Sam Mendes James Bond in actionreichen Abenteuern entfesselte, drehte er u.a. den Kriegsfilm Jarhead – Willkommen im Dreck. Heute Abend könnt ihr ihn im Fernsehen schauen.

Sam Mendes ist als Regisseur schon viel herumgekommen. Am bekanntesten sind seine zwei James Bond-Abenteuer, Skyfall und Spectre, sowie sein großer Durchbruch, American Beauty. Darüber hinaus hat er Dramen, Komödien und Gangsterfilme gedreht. Auch zwei Kriegsfilme finden sich in seiner Filmographie wieder.



Auf der einen Seite wäre da der in einer vermeintlichen Einstellung gedrehte 1917, der in die Schützengräben des Ersten Weltkriegs entführt. Auf der anderen Seite steht Jarhead – Willkommen im Dreck, der sich mit den Ereignissen im Irakkrieg beschäftigt und die Geschichte des Soldaten Anthony Swofford erzählt.

Basierend auf einer wahren Geschichte: Jarhead erzählt vom Warten und dem Schrecken des Kriegs

Swofford, seines Zeichens ein Scharfschütze, veröffentlichte 2003 seine Memoiren. Diese dienten dem Drehbuch als Grundlage. Verkörpert wird Swofford im Film von Jake Gyllenhaal, der frisch von dem Erfolg von The Day After Tomorrow kam. In weiteren Rollen sind Peter Sarsgaard, Lucas Black und Jamie Foxx zu sehen.

Hier könnt ihr den Traler zu Jarhead schauen:

Jarhead - Willkommen im Dreck - Trailer (Deutsch)

Jarhead verbringt viel Zeit, die Soldaten beim Warten zu beobachten. Nach der harten Ausbildung sitzen sie bei 40 Grad im Schatten in der Wüste fest, während der Krieg mit Raketen und Kampfjets ausgetragen wird. Mendes bringt viele kritische Untertöne in diesem Warten unter und schafft zusammen mit Kameramann Roger Deakins einige denkwürdige Bilder, um das Schrecken des Kriegs zu illustrieren.

Obwohl Jarhead auf der großen Leinwand kein großer Erfolg war (97 Millionen US-Dollar Einspiel kommen auf ein Budget von 72 Millionen US-Dollar ohne Marketingkosten), hat der Film drei Fortsetzungen nach sich gezogen:

Hierbei handelt es sich um Direct-to-DVD-Veröffentlichungen, die sich zwar den Titel des Originals ausleihen, inhaltlich jedoch kaum Berührungspunkte mit dem von Mendes inszenierten Film mitbringen.

Wann läuft der Kriegsfilm Jahrhead im TV?

Jarhead – Willkommen im Dreck läuft heute Nacht von Freitag auf Samstag um 01:45 Uhr auf RTL ZWEI. Mit Werbeunterbrechung geht die Ausstrahlung bis 03:55 Uhr. Wenn ihr nicht so lange wach bleiben wollt, könnt ihr den Film u.a. bei Amazon Prime Video mit diversen Kauf- und Leihoptionen streamen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.