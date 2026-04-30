Heute im TV: Einer der besten Mafia-Filme aller Zeiten mit 2 absoluten Schauspiellegenden

Ein überragender Schauspieler wird vom anderen unter die Fittiche genommen und schleicht sich in die Mafia ein. Besser geht es kaum: Heute im TV.

Wenn euer Herz (wie meins) für Mafia-Filme und Al Pacino schlägt, kommt ihr an Donnie Brasco nicht vorbei. Der Klassiker des Verbrecher-Kinos kann neben dem altehrwürdigen Scarface-Schwergewicht auch noch mit Johnny Depp aufwarten und läuft heute im TV. Wir würden euch dringend ans Herz legen, ihn euch anzuschauen.

Donnie Brasco kommt am heutigen Sonntag, dem 3. Mai ab 20:15 Uhr auf Arte. Danach lässt sich der Film auch in der Mediathek abrufen und eine Wiederholung läuft am 11. Mai. Ansonsten gibt es den Mafia-Klassiker auch noch bei diesen Anbietern im Stream.

Heute im TV: Darum geht's im Mafia-Klassiker Donnie Brasco

Donnie Brasco basiert auf wahren Begebenheiten, die im Buch Donnie Brasco: My Undercover Life in the Mafia von Joe Pistone niedergeschrieben worden sind. Der Undercover-FBI-Agent schleust sich unter dem Namen Donnie Brasco heimlich in die Mafia ein und versucht, sie komplett zu infiltrieren. Dabei gerät er aber nicht nur an seine Grenzen, sondern auch in Gefahr.

Joe Pistone beziehungsweise Donnie Brasco (Johnny Depp) schmeißt sich an den alternden Gangster Lefty Ruggiero (Al Pacino) heran. Der führt ihn in die Welt der Mafia ein und bringt ihm zum Beispiel bei, dass man beim Geldzusammenrollen immer den größten Schein nach außen packt. Als Donnie Brasco dem Gangsterboss Sonny Black immer näher kommt, schöpfen die Mafiosi Verdacht, dass es einen Verräter geben muss.

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Donnie Brasco funktioniert vor allem dank Al Pacino und Johnny Depp so gut

Al Pacino mimt den abgehalfterten, in die Jahre gekommenen Gangster bis hin zur Perfektion. Unvorstellbar, dass irgendeine andere Person so gut wie er in dieser Rolle wäre. Wie sich hier die Geldumschläge zugesteckt und wieder weggenommen werden und wie nahbar das alles ist, sucht wirklich seinesgleichen.

Gleichzeitig gelingt es Johnny Depp mindestens genauso überzeugend, den Undercover-Agenten zu spielen, der immer mehr in den Strudel aus Gewalt und Verbrechen hineingezogen wird. Am Schluss scheint nicht einmal mehr er selbst zu wissen, zu wem die Loyalität jetzt überwiegt und ob er wirklich noch ein Agent oder eigentlich schon längst ein Gangster ist.