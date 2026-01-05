Heute im TV: Einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten, der nach 28 Jahren tatsächlich weitergehen soll

Am Mittwoch läuft ein absolutes Meisterwerk mit Jim Carrey im TV. Der Film könnte sogar eine Fortsetzung bekommen, über die es schon Gespräche gab.

Mit Die Truman Show hat Regisseur Peter Weir einen der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten gedreht. Die Geschichte mit Jim Carrey in der Rolle der Hauptfigur, die ahnungslos ihr Leben lang in einer Reality-Show lebt und langsam dahinter kommt, unterhält und schockiert auch als bittere Abrechnung mit den Medien.

Kabel eins strahlt Die Truman Show am 7. Januar 2026 um 20:15 Uhr aus. Falls ihr da keine Zeit habt, könnt ihr den Film unter anderem bei Paramount+ im Streaming-Abo schauen. Drehbuchautor Andrew Niccol sprach außerdem in der Vergangenheit darüber, dass der Klassiker von 1998 eine Fortsetzung bekommen könnte.

TV-Tipp: Die Truman Show ist ein wegweisender Sci-Fi-Klassiker

Im Film spielt Carrey den Durchschnittsbürger Truman Burbank, der nur scheinbar ein normales Leben in einer idyllischen Kleinstadt führt. In Wahrheit weiß er nicht, dass sein ganzes Leben seit seiner Geburt von versteckten Kameras begleitet wird. Umgeben von Schauspieler:innen, die die Menschen in seinem Leben spielen, ist er der Star einer riesigen Reality-TV-Show. Als Truman eines Tages ein Scheinwerfer vor die Füße fällt, bekommt die Fernsehillusion immer stärkere Risse.

Kurz vor dem Erfolg des Reality-Kultformats Big Brother nahm Die Truman Show das radikale Konzept der Show bereits vorweg. Als satirische Tragikomödie begeistert Peter Weirs Film durch die intelligente Auseinandersetzung mit dem Verlust von Privatsphäre und dem immer stärkeren Drang nach Voyeurismus und Sensationslust in den Medien. Im Mittelpunkt glänzt Jim Carrey, der sich als Truman Burbank erneut von seinem Comedy-Image freispielen konnte.

Die Truman Show könnte eine Fortsetzung als Serie erhalten

Wie wir damals berichteten, gab es laut Niccol schon Gespräche über ein Musical oder eine Serie als Fortsetzung von Die Truman Show. Hier soll es um ein Netzwerk mit mehreren Kanälen und dadurch mehrere Hauptfiguren gehen.

Der Drehbuchautor beschreibt genauer, dass es in dieser Welt junge Menschen aus unterschiedlichen Stadtteilen New Yorks geben kann, die sich niemals treffen sollen. Am Ende einer möglichen ersten Staffel würden diese dann aufeinandertreffen und sich verlieben, woraufhin das Netzwerk diese Romanzen zerschlagen will. Bis jetzt gibt es jedoch keine konkreten Fortschritte rund um die angedeutete Truman Show-Fortsetzung.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im August 2023 auf Moviepilot erschienen.