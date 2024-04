Heute im TV: Einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten, dessen unfassbares Ende bis heute für Gänsehaut sorgt

Heute kommt ein waschechter Sci-Fi-Klassiker im TV, der einen der größten und genialsten Twists der Kinogeschichte auf die Leinwand gebracht hat.

Der finale Twist von Planet der Affen hat Ende der 1960er Jahre für richtig viel Aufruhr gesorgt. Er zählt zu den besten und bekanntesten Enthüllungen der Filmwelt und wer die fiese Wendung noch nicht kennt, wird davon auch jetzt noch mit voller Wucht umgehauen. Ihr könnt euch den Film heute im TV ansehen.

Darum geht's im legendären Sci-Fi-Klassiker Planet der Affen von 1968

Eine Truppe von drei Astronauten verlässt die Erde in einem Raumschiff und fliegt bei annähernder Lichtgeschwindigkeit durchs All (dadurch vergeht auf der Erde sehr viel mehr Zeit als im Raumschiff). Als sie aus dem künstlichen Tiefschlaf erwachen, sind sie auf einem unbekannten Planeten gestrandet. Dort treffen sie überraschenderweise auf Menschen, die nicht sprechen und offenbar unterentwickelt sind.

Direkt im Anschluss begegnen Taylor (Charlton Heston) und seine Crew aber den wahren Herrschern des Planeten: Affen. Die regieren mit eiserner Faust, können sprechen, reiten und nutzen sogar Schusswaffen. Sie unterjochen die Menschen und nehmen grausame Experimente an ihnen vor, verfügen gleichzeitig aber über Architektur, Religion und eine ausgeprägte, mehr oder weniger zivilisierte Gesellschaftsform.

20th Century Fox In Planet der Affen werden Menschen in Käfigen gehalten und Experimenten unterzogen.

Das Ende von Planet der Affen ist völlig zurecht in die Filmgeschichte eingegangen

Planet der Affen hält der Menschheit den Spiegel vor und spielt mit der Täter-Opfer-Umkehr: Wenn wir in der Position der Tiere wären, würden uns unser Umgang mit ihnen und all die Experimente wohl auch deutlich grausamer vorkommen, als es momentan der Fall ist. Planet der Affen ist also nicht nur spannende Sci-Fi-Action, sondern auch umfassende Gesellschaftskritik.

Achtung, Spoiler: Die Krone wird dem Ganzen aber erst mit dem hammerharten Ende aufgesetzt. Am Strand des unbekannten Planeten entdeckt Taylor nämlich Reste der Freiheitsstatue. Er erkennt dadurch, dass er die ganze Zeit bereits auf der Erde war. Der Planet wurde von den Menschen über all die Jahre aber so sehr zugrunde gerichtet, dass die Affen den Platz der Menschheit eingenommen haben.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Planet der Affen?

Wenn ihr diesen Mega-Klassiker jetzt nachholen oder schlicht nochmal sehen wollt, könnt ihr das in der Nacht von Montag, dem 29. April auf Dienstag, den 30. bei Kabel eins um 01:10 Uhr tun. Eine Wiederholung gibt's dann am 1. Mai um 17:55 Uhr.

Ansonsten steht Planet der Affen aber auch bei Disney+ im Streaming-Abo zur Verfügung. Zusätzlich lässt er sich auch bei Apple TV und Co. ausleihen oder kaufen.

