Heute im TV: Einer der besten Sci-Fi-Filme der letzten 20 Jahre

Dieser mutige Sci-Fi-Hit setzte neue Maßstäbe. Mit wenigen Worten, starken Bildern, einer wichtigen Botschaft und einer außergewöhnlichen Liebesgeschichte trifft er mitten ins Herz.

Bevor Toy Story 1995 zum ersten Spielfilm von Pixar wurde, arbeitete Regisseur Andrew Stanton bereits am Konzept von Wall-E - Der Letzte räumt die Erde auf. Dabei stellte er sich die Frage: "Was passiert, wenn die Menschheit die Erde evakuiert und den letzten Roboter nicht ausschaltet?" Doch damals glaubte man, der Film würde kein breites Publikum erreichen. So sollte es noch 13 Jahre dauern, bis wir das Meisterwerk zu Gesicht bekamen. Wall-E ist auf vielfältige Weise ein ganz besonderer Film, der heraussticht.

Sat.1 zeigt Wall-E am heutigen Samstag, den 9. Mai 2026 um 20:15 Uhr. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch ihr könnt den Animations-Hit unter anderem bei Disney+ streamen.

Sci-Fi-Endzeitfilm Wall-E berührt mit außergewöhnlicher Liebesgeschichte

In Wall-E hat die Menschheit die vermüllte Erde lange hinter sich gelassen und lebt in einem Raumschiff im All. Als Einziger ist der liebenswerte Roboter Wall-E zurückgeblieben. Seit 700 Jahren versucht er jeden Tag aufs Neue, die Tonnen an Müll zu beseitigen.

Sein eintöniges Dasein verändert sich schlagartig, als die elegante, aber schwer bewaffnete Robotersonde Eve auf der Erde landet. Wall-E ist sofort fasziniert und entdeckt zum ersten Mal Gefühle wie Freundschaft und Liebe. Doch Eve ist nicht zufällig hier. Sie soll Hinweise suchen, dass die Menschheit auf die Erde zurückkehren kann. Ohne es zu wissen, besitzt Wall-E den Schlüssel dazu.

Innovativer Sci-Fi-Film Wall-E veränderte Animationsfilme nachhaltig

Mit Wall-E zeigte sich Pixar besonders mutig, denn der Film kommt weitestgehend ohne Dialoge aus. Wall-E drückt seine Bandbreite an Gefühlen mit viel Körpersprache, den großen Augen und seinen vielen piependen und surrenden Soundeffekten aus. Durch seine visuelle Kraft fesselt er auch ohne Worte.

Während die erste Hälfte des Films sehr ruhig verläuft, verwandelt sich Wall-E später in ein temporeiches Abenteuer voller Action und Spannung. Hinzu kommt die ungewöhnliche Liebesgeschichte zwischen den beiden Robotern. Kein Wunder, dass Wall-E bei Moviepilot auf Platz 1, der besten Pixar-Filme landet und einen Oscar als bester Animationsfilm gewann.

Neue Maßstäbe setzte Wall-E aber durch seine Animation. Stanton holte Kameramann Roger Deakins (No Country for Old Man, Blade Runner 2049) als Berater an Bord. Da Animationsfilme über keine Kameras verfügen, gibt es auch keine physikalischen Grenzen, was Blickwinkel und Bildführung anbelangt. Deakins simulierte jedoch echte Kameras, wodurch der Film deutlich authentischer wirkte. Hinzu kamen natürliche Lichtstimmungen und gezielte Schatten, die bis heute beeindrucken.

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Nach Wall-E wurden auch andere Animationsfilme mit der natürlichen Kameraführung ausgestattet und veränderten so ein ganzes Genre. Neben seiner beeindruckenden visuellen Kraft und tiefen Emotionen ist er auch durch das Thema der Umweltzerstörung noch immer relevant und sehenswert.