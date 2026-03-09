Heute im TV: Einer der besten Sci-Fi-Filme der letzten 20 Jahre, der sich immer echter anfühlt

Künstliche Intelligenz ist eines der großen Themen der Gegenwart. 2014 kam ein besonders spannender Sci-Fi-Film zur Beziehung zwischen Mensch und Maschine ins Kino. Heute läuft er im TV.

Wer auf der Suche nach einem guten Sci-Fi-Film mit genialen Gedankenspielen ist, dürfte bei Alex Garland genau auf seine Kosten kommen. Garland hat u.a. die Drehbücher zu 28 Days Later und Sunshine geschrieben. Zuletzt verwirklichte er sich ebenfalls als Regisseur und brachte herausragende Sci-Fi-Geschichten ins Kino.

Vor neun Jahren widmete er sich der Frage nach künstlerischer Intelligenz und entwarf das fesselnde Kammerspiel Ex Machina mit Alicia Vikander, Domhnall Gleeson und Oscar Isaac in den Hauptrollen. Heute Abend könnt ihr den sehenswerten Film im Fernsehen schauen. Er fühlt sich mit jedem vergehenden Tag realistischer an.

Heute im TV: Ex Machina läuft heute Abend um 20:15 Uhr auf Tele. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:25 Uhr. Die Wiederholung läuft nachts um 01:55 Uhr. Hier findet ihr alle Streaming-Optionen zum Film.

Sci-Fi-Tipp im TV: Ex Machina entfesselt Überlebenskampf zwischen Mensch und Maschine

Die Geschichte von Ex Machina beginnt mit dem jungen, schüchternen, aber auch ehrgeizigen Programmierer Caleb (Gleeson), der eine einmalige Chance erhält: Er wird in das weit von der Zivilisation abgelegene Privathaus seines Firmenchefs Nathan (Isaac) eingeladen, der als absolutes Genie im Bereich der künstlichen Intelligenz gilt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Ex Machina schauen:

Ex Machina - Trailer (Deutsch) HD

Nathan arbeitet aktuell an einem neuen Projekt: Er hat die Androidin Ava (Vikander) erschaffen, die abgesehen von ihren technischen Einzelteilen, die unter der Haut durchblitzen, kaum noch von einem Menschen zu unterscheiden ist. Caleb zeigt sich beeindruckt, ehe er realisiert, in welchen Albtraum er sich begeben hat.

Wie sich herausstellt, ist er nicht zur Begutachtung des Fortschritts da. Nathan hat ihn bewusst in die Falle gelockt und zum Teil seines Experiments gemacht. Nur mit einem menschlichen Gegenpart kann er herausfinden, ob seine Schöpfung wirklich funktioniert. Aus dem Sci-Fi-Film wird ein Horror-Thriller inklusive Überlebenskampf.

Garland inszeniert den Film sehr elegant und verführt uns mit seinen Bildern, sodass es uns wie dem Protagonisten ergeht. Zuerst überwiegt die Faszination, später das Grauen. Spannend ist dabei, wie sich Garland dem Thema künstliche Intelligenz annähert und welche Perspektiven er dabei einnimmt (nicht nur die der Menschen).

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im September 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.