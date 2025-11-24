Heute im TV: Einer der besten Science-Fiction-Filme der letzten 20 Jahre, der nach der Hälfte komplett anders wird

Heute Abend läuft ein richtig starker Science-Fiction-Film im Fernsehen. Hier treffen gleich mehrere spannende Genres zusammen und schaffen eine aufregende Weltraum-Odyssee.

Wenige Filmschaffende springen dermaßen elegant zwischen den unterschiedlichsten Genres hin und her wie Danny Boyle. Seinen internationalen Durchbruch feierte der britische Regisseur mit dem Drogendrama Trainspotting. In den darauffolgenden Jahre traf er eine unerwartete Film- und Karriereentscheidung nach der anderen.

Angefangen bei der Bollywood-Hommage Slumdog Millionär über den Zombie-Horror 28 Days Later bis zum Mindfuck-Thriller Trance: Boyle hat sogar das Leben von Steve Jobs genial verfilmt und mit Yesterday eine charmante Beatles-RomCom gedreht. Und dann wäre da noch der herausragende Science-Fiction-Film Sunshine.

Heute im TV: Sunshine läuft heute Abend am 24. November 2025 um 20:15 Uhr auf Tele 5. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:20 Uhr. Die Wiederholung folgt nachts um 02:25 Uhr. Hier findet ihr alle Streaming-Optionen zu Sunshine.

Großartiger Sci-Fi-Film: In Sunshine stirbt die Sonne und die Menschheit startet einen letzten Rettungsversuch

Die Geschichte von Sunshine setzt im Jahr 2057 ein. Die Sonne stirbt und die Menschheit fürchtet auf um ihr Überleben. Aus diesem Grund wird eine Mission losgeschickt: Die Ikarus soll die Sonne neu entzünden. Doch dann verschwindet das Raumschiff spurlos in der Dunkelheit des Weltraums. Eine zweite Mission wird gestartet.

Hier könnt ihr den Trailer zu Sunshine schauen:

Sunshine - Trailer (Deutsch)

Fortan finden wir uns an Bord der Ikarus II wieder. Schnell wird klar, dass wir nicht nur einer Mischung aus Science-Fiction und Endzeit folgen. Boyle fügt der Handlung-Mystery- und Psychothriller-Elemente hinzu, wagt sich zwischenzeitlich in Horror-Terrain mit existenzialistischer Note und endet auf einer absolut epischen Note.

Obwohl sich die Ikarus II direkt auf die Sonne zubewegt, schlägt der Film mehrere Genre-Haken und ändert beständig den Tonfall. Das Großartige ist: Boyle gelingt es, die vielen verschiedenen Einflüsse in einer nervenaufreibenden Geschichte überzeugend zusammenzuführen. Sunshine fesselt bis zur letzten Sekunde.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im April 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.

