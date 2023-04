Heute im TV: Einer der besten Superhelden-Filme, ohne den das Marvel Cinematic Universe nie entstanden wäre

Heute Abend könnt ihr im Fernsehen einen der Superheldenfilme schauen, der maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Marvel-Abenteuer das Blockbuster-Kino übernommen haben.

Heutzutage dominieren Superheldenfilme das Kino. Wenn wir in die frühen 2000er Jahre zurückspringen, war es jedoch alles andere als selbstverständlich, die Figuren von Marvel und DC auf der großen Leinwand zu sehen. Comicverfilmungen haben damals bei weitem nicht die gleiche Popularität wie andere Franchises genossen.

Drei Filme haben dem modernen Superheldenkino den Weg geebnet: Blade, X-Men und Spider-Man. Am prägendsten war das erste Leinwandabenteuer der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft: Sam Raimi hat Spider-Man in einen Mega-Blockbuster verwandelt, der alle großen Zielgruppen abholt und ins Kino lockt.

Marvel-Blockbuster: Die Spider-Man-Filme mit Tobey Maguire haben dem MCU den Weg geebnet

Natürlich gab es schon vor Spidey große Superheldenfilme, etwa Batman und Superman. Raimi hat mit seiner Marvel-Adaption aber die Blaupause für den Superheldenfilm des 21. Jahrhundert geschaffen. Spider-Man ist Actionfilm, Liebesfilm und Coming-of-Age-Geschichte in einem, garniert mit Sci-Fi-, Horror- und Fantasy-Elementen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Spider-Man schauen:

Spider-Man spricht alle Zielgruppen an. Solche Filme werden in Hollywood als Four-Quadrant-Movie bezeichnet. Die vier Quadranten sind: männlich/unter 25 Jahre, weiblich/unter 25 Jahre, männlich/über 25 Jahre und weiblich/über 25 Jahre. Wer einen Milliarden-Blockbuster ins Kino bringen will, muss alle vier Felder im Blick haben.

Auf diesem Erfolgskonzept baut auch das Marvel Cinematic Universe auf. Die Filme um Iron Man, Captain America und Co. sind zum neuen Mainstream geworden und tragen die Grundidee von Raimis Spider-Man weiter. Das Superheldenkino hat längst seine Nische verlassen. Ohne Spider-Man wäre diese Entwicklung nicht denkbar gewesen.

