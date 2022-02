Heute im TV: Einer der besten Thriller der letzten Jahre liefert 132 Minuten Hochspannung

Absolute Hochspannung garantiert Bong Joon-ho Parasite. Der meisterhaft inszenierte Thriller war der große Gewinner der Oscars 2020 und läuft heute Abend im Fernsehen.

Wenige Filme haben in den letzten Jahren einen dermaßen beeindruckenden Siegeszug hingelegt wie Parasite. Der neuste Film von Snowpiercer-Regisseur Bong Joon-ho feierte im Mai 2019 seine Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Cannes und gewann die Goldene Palme im Wettbewerb. Ab diesem Punkt wurde der Hype um den nervenaufreibenden Thriller mit jedem Tag größer.

Parasite schlug auf zahlreichen Filmfestivals auf und kam danach weltweit in die Kinos. Die Krönung fand im Februar 2020 bei den Oscars statt, wo der Film in vier wichtigen Kategorien ausgezeichnet wurde: Beste Regie, Bestes Originaldrehbuch, Bester internationaler Film und Bester Film. Auch in unserer Liste der 100 besten Filme der letzten Dekade hat er einen Platz gefunden.

Heute im TV: Parasite läuft heute Abend um 22:00 Uhr auf ONE. Die Wiederholung folgt in der Nacht von Sonntag auf Montag um 01:10 Uhr.

Parasite: Wenn einem das Lachen im Hals stecken bleibt

In Parasite lernen wir den jungen Ki-woo (Choi Woo-shik) kennen, der an einen Job als Nachhilfelehrer für die Tochter der wohlhabenden Familie Park in Seoul gelangt. Er selbst stammt aus deutlich ärmeren Verhältnissen. Nach und nach gelingt es ihm jedoch, den Rest seiner Familie in das eindrucksvolle Anwesen der Parks zu schleusen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Parasite schauen:

Parasite - Trailer (Deutsch) HD

Ki-woos Schwester Ki-jung (Park So-dam) erschleicht sich eine Stelle als Kunstlehrerin für den Sohn der Parks. Sein Vater Ki-taek (Song Kang-ho) übernimmt die Rolle des Chauffeur. Und seine Mutter Chung-sook (Jang Hye-jin) sorgt fortan im Haushalt für Ordnung. Ehe sich die Parks versehen, werden sie von einer anderen Familie ersetzt.

Parasite: Gesellschaftskritik und schwarzhumoriger Horror

Parasite gestaltet sich in seinen ersten Minuten als äußerst amüsantes Unterfangen. Humorvoll schildert Bong Joon-ho die Übernahme der Park-Familie und ihres Anwesens. Je länger der Film geht, desto mehr Abgründe tun sich auf. Aus einer Tragikomödie wird bissiger, spannungsgeladener und erbarmungsloser Psycho-Thriller.

Gesellschaftskritische Zwischentöne vereinen sich mit einer atemberaubenden Inszenierung. Der heimliche Hauptdarsteller des Films ist das Haus der Parks. Allein durch seine Bilder lotet Bong Joon-ho die Klassenunterschiede zwischen den zwei konkurrierenden Familien aus, mal verspielt, mal verstörend. Immer großartig.

