Heute im TV: Einer der besten und beliebtesten Abenteuerfilme überhaupt

Heute Abend läuft einer der besten Abenteuerfilme des 21. Jahrhunderts im TV. Kurzweiligere Unterhaltung als mit diesem Blockbuster ist kaum möglich.

Filme wie Fluch der Karibik sind zum Zurücklehnen, Fallenlassen und Wohlfühlen angelegt. Wir können sie uns in allen Lebenslagen immer wieder anschauen, ohne dass wir uns langweilen würden. Zum Glück strahlt Sat.1 den Abenteuer-Blockbuster mal wieder am heutigen Sonntag, den 8. März 2026 um 20:15 Uhr aus. Ansonsten könnt ihr Fluch der Karibik jederzeit bei Disney+ im Abo streamen.

TV-Tipp: Darum geht's in Fluch der Karibik mit Johnny Depp, Orlando Bloom und Keira Knightley

Die Story von Karibik aka Pirates of the Caribbean dreht sich um eine verwunschene Münze, die zu einem Piratenschatz führen soll. Der Münze jagen die verfluchten Piraten rund um Captain Barbossa (Geoffrey Rush) hinterher. Auch der meist betrunkene und etwas durchgeknallte Jack Sparrow (Johnny Depp) ist an ihr interessiert.



Eigentlich beruht der Film auf dem überaus erfolgreichen Fahrgeschäft der Disney-Vergnügungsparks. Dass daraus eines Tages mal ein fünf Filme umspannende Reihe werden würde, dürften vor dem Kinostart wohl nur die Wenigsten geahnt haben.

Fluch der Karibik macht immer wieder Spaß – trotz und wegen Johnny Depp

Filme wie Fluch der Karibik fühlen sich oft an, wie nach Hause zu kommen: Das ist auch beim hundertsten Mal ein gutes Gefühl, wenn alles stimmt. Was hier durchaus der Fall ist. Regisseur Gore Verbinski (Lone Ranger) versammelt einen überragenden Cast und mischt aus viel Humor, ein bisschen Fantasy und jeder Menge Piraten-Abenteuer einen schier unwiderstehlichen Schirmchen-Cocktail voller Karibik-Flair.

Auch interessant: In Fluch der Karibik 6 geht es angeblich um Jack Sparrows Sohn



Insbesondere die überkandidelte Art von Johnny Depp als Captain Jack Sparrow setzt dem Ganzen das Sahnehäubchen mit Kirsche auf. Aus heutiger Perspektive hinterlässt genau das aber einen faden Beigeschmack. Der mittlerweile höchst umstrittene Schauspieler hat in den letzten Jahren vor allem mit negativen Schlagzeilen und einer extrem unschönen Schlammschlacht vor Gericht auf sich aufmerksam gemacht.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im April 2024 auf Moviepilot erschienen.