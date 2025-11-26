Heute im TV: Einer der besten Western-Filme aller Zeiten

Laut Moviepilot-Bewertungen kommt heute ein echter Top 5-Western im TV. Den sollten sich nicht nur Genre-Liebhaber nicht entgehen lassen, er hat es in sich.

Clint Eastwood hat sich mit Westernfilmen einen Namen gemacht. Da passt es wie die Faust aufs Auge, dass er mit seinem Erbarmungslos das Genre nach allen Regeln der Kunst auseinandernimmt. Den Oscar-prämierten Abgesang auf die goldene Ära des Genres könnt ihr euch heute Abend ab 22:55 Uhr bei Tele 5 anschauen. Der Film geht bis um 1:30 Uhr.

Alternativ lässt sich der Ausnahme-Western aber natürlich auch online streamen. Er ist zwar in keiner Abo-Flatrate enthalten, aber zum Beispiel über MagentaTV oder die üblichen On-Demand-Plattformen verfügbar.

Darum geht's im Western Erbarmungslos von und mit Clint Eastwood

In dem kleinen Städtchen Big Whiskey hat ein echtes Ekelpaket von Sheriff (Gene Hackman) das Sagen. Darum kommen zwei Viehtreiber auch mit einer lächerlich geringen Strafe davon, nachdem sie eine Sexarbeiterin entstellt haben. Aber ihre Chefin und viele andere Frauen des Ortes legen zusammen, um ein stattliches Kopfgeld von 1000 Dollar auf sie auszusetzen.

Davon bekommt der junge Möchtegern-Revolverheld Schofield Kid (Jaimz Woolvett) Wind. Er will sich das Kopfgeld schnappen, ist aber stark kurzsichtig. Darum sucht er den von ihm fast vergötterten Bill Munny (Eastwood) auf, der früher ein skrupelloser, echter Revolverheld war.

Allerdings hat er diesen Job schon lange an den Nagel gehängt und fristet ein Dasein als Schweinezüchter, der nichts mehr trifft. Gemeinsam mit seinem alten Partner Ned Logan (Morgan Freeman) macht sich das ungleiche Paar dann aber doch noch auf den Weg.

Erbarmungslos ist ein genialer Spät-Western, der neue Maßstäbe in einem fast toten Genre gesetzt hat

Erbarmungslos macht seinem Namen alle Ehre und hält allen Western-Fans überdeutlich vor Augen, was für problematische Dinge in ihrem Lieblings-Genre eigentlich gang und gäbe sind. Trotz all der düsteren Tristesse und der vielen abgehalfterten, völlig desillusionierten Charaktere gelingt es dem Film trotzdem, maximal spannend und unterhaltsam zu bleiben.

Das verdanken wir zum einen der Regie von Clint Eastwood, aber auch seiner Schauspielerei. Gene Hackman und Morgan Freeman brillieren ebenfalls in ihren Rollen und es ist eine wahre Freude, diesen Giganten dabei zuzusehen, wie sie in genialen Dialogen jegliche hehren Ideale durch den Dreck ziehen. Hier zählen nur die Gier und das Geld, es gibt keine Helden mehr.

In den Moviepilot-Bewertungen steht Erbarmungslos an fünfter Stelle der besten Western überhaupt. Und da reihen sich selbst Filme wie No Country For Old Men ein, die Hardliner wohl eher nicht zum Genre dazuzählen würden. Die Academy sah das offenbar sehr ähnlich und hat den Ausnahme-Western von Clint Eastwood– auch mit einem für den besten Film des Jahres.