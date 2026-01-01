Heute im TV: Einer der erfolgreichsten deutschen Filme der letzten 20 Jahre, den über 7 Millionen Menschen im Kino geschaut haben

Ein Lehrer, der keiner sein will, eine Klasse außer Kontrolle und Gags im Sekundentakt: Dieser deutsche Kinohit sorgt auch heute noch für beste Unterhaltung im Fernsehen.

Grelle Farben, überforderte Lehrkräfte und freche Schüler:innen - das schreit nach Chaos im Klassenzimmer, genauer gesagt nach dem Kinohit Fack ju Göhte. 2013 lockte die Komödie über 7,4 Millionen Menschen ins Kino und landet damit auf Platz 4 der erfolgreichsten deutschen Filme (via Esquire ) der letzten 20 Jahre.

Am heutigen Sonntag, den 4. Januar 2026 zeigt Sat.1 den Film mit Elyas M'Barek um 20:15 Uhr. Die Wiederholung läuft am 10. Januar um 22:10 Uhr. Alternativ streamt Fack ju Göhte bei Netflix und weiteren Anbietern.

Fack ju Göhte im TV: Ein Verbrecher wird zum Lehrer

Der Kleinganove Zeki Müller (M'Barek) will nach seiner Haftentlassung nur eines: das Geld zurückholen, das er vor seiner Verurteilung auf einem Schulgelände vergraben hat. Um daran zu kommen, gibt er sich kurzerhand als Aushilfslehrer aus und landet ausgerechnet bei der chaotischsten Klasse der Schule. Natürlich versteht Zeki nichts von pädagogischen Umgangsformen und greift zu drastischen Methoden.

Fack ju Göhte verwebt alles, was eine gute Komödie braucht: lustige Dialoge, pointierte Charaktere, eine Romanze und jede Menge Herz. Dazu inszeniert Regisseur Bora Dagtekin den Film in grellen Farben und mit einem rasanten Tempo, das keine Langeweile aufkommen lässt.

Fack ju Göhte - Ein Kinohit, der zum Franchise wurde

Kein Wunder, dass Fack ju Göhte nicht nur Millionen von Zuschauer:innen ins Kino lockte, sondern gleich ein ganzes Franchise aufbaute. Nach Fack ju Göhte 2 und Fack ju Göhte 3 folgte 2024 das Spin-off Chantal im Märchenland mit Jella Haase, die wieder in ihre Rolle als Chantal schlüpfte. Doch statt die Schulbank zu drücken, geht es diesmal ins Märchenland, wo bekannte Figuren parodiert werden und die verpeilte Chantal endlich eine Charakterentwicklung spendiert bekommt.

Im Spin-off müssen Fans allerdings (bis auf einen Mini-Auftritt) auf M'Barek verzichten. Der trägt in Fack ju Göhte durch den Film mit seiner charmanten, rotzigen Art. Bestens komplimentiert von Karoline Herfurth als überengagierte Lehrerin, die wohl jeder aus seiner eigenen Schulzeit kennt. Vielleicht ist auch das das Erfolgsrezept von Fack ju Göhte: Trotz überzeichneter Figuren gibt es doch zahlreiche Anknüpfungspunkte mit der eigenen Schulzeit.