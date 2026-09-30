Heute im TV: Einer der prägendsten Filme meiner Jugend, den ich immer noch fast komplett mitsprechen kann

Zur Zeit, als dieser Film ins Kino kam, war der ehemalige JUICE- und Hiphop.de-Autor David gerade im perfekten Alter, um ordentlich davon beeindruckt zu werden.

Anfang 2003 war ich zarte 16 Jahre alt und gerade dabei, Rap für mich zu entdecken. Da hat Eminem ganz weit vorne mitgemischt und als der dann auch noch einen eigenen Kinofilm gedreht hat, war der Musikfilm natürlich erstmal mein Ein und Alles. Die Rap-Battles aus 8 Mile kann ich heute noch fast komplett mitrappen.

Die mittlerweile schon 24 Jahre alte Milieustudie läuft am heutigen Sonntag, den 4. Oktober ab 23:15 Uhr auf 3sat. Sie dauert bis 0:55 Uhr und kann natürlich auch jederzeit bei diesen Streaming-Anbietern hier online angeschaut werden. Es lohnt sich!

Heute im TV: Darum geht's in 8 Mile mit Eminem

Das mehr oder weniger autobiografische Musik-Drama 8 Mile orientiert sich lose an Eminems echtem Leben. Dessen Karriere hat bekanntermaßen erst einmal etwas gebraucht, bis sie in die Gänge gekommen ist, und genau diesen Werdegang können wir mit allen Höhen und Tiefen (und einigem an künstlerischer Freiheit) hier auf unterhaltsamste Art und Weise nachvollziehen.

Jimmy (Eminem) lebt mit seiner suchtkranken Mutter (Kim Basinger) und seiner kleinen Schwester in einer der heruntergekommensten Gegenden von Detroit. Aus dem Trailer-Park heraus versucht er, seiner Leidenschaft nachzugehen und mit Rap den Durchbruch zu schaffen. Dabei helfen ihm Freunde wie DJ Iz (De’Angelo Wilson) oder Sol (Omar Benson Miller), und mit Alex (Brittany Murphy) gibt es natürlich auch ein Love-Interest.

Das Besondere an 8 Mile sind die genialen Rap-Battles, die es wirklich in sich haben

Der Battle-Rap ist eine ganz besondere Spielart, die davon lebt, das Gegenüber nach Strich und Faden fertigzumachen. Und das gelingt Jimmy aka Eminem in 8 Mile auf ganz besonders unnachahmliche Weise. Im letzten großen Rap-Battle kommt es zum aussichtslos wirkenden, finalen Showdown gegen den Rapper Papa Doc.

Der ist allerdings gar kein so krasser Gangster, wie er vorgibt, und wird von Jimmy unter anderem dadurch lächerlich gemacht, dass seine Eltern eine harmonische Ehe führen (!). Eminem punktet aber nicht nur mit diversen Enthüllungen über seinen unehrlichen Gegner, sondern dreht den Spieß um. Er nimmt seinem Gegenüber sämtliche Beleidigungen vorweg und disst sich einfach selbst.

Wie er das macht, sprüht nur so vor angestautem Frust und ist so voller Emotion und Wut auf alles und jeden, dass ich auch heute noch jedes Mal eine Gänsehaut bekomme, wenn ich das höre. Und ich bin immer wieder überrascht, dass ich insbesondere die Zeilen des letzten Battles immer noch auswendig mitrappen kann. Pure Cinema!