Heute im TV: Einer der größten Action-Blockbuster des Jahrhunderts – er geht 3 Stunden

Wie viel Action kann man in drei Stunden packen? Das finden wir heute Abend im TV-Programm heraus. Denn gezeigt wird ein monumentaler Genre-Vertreter, der keine Gefangenen macht.

Vor sechs Dekaden startete eine Serie namens Kobra, übernehmen Sie!, die sich viele Jahre später in eine der ikonischsten Filmreihen überhaupt verwandeln sollte. Die Rede ist von Mission: Impossible – dem Aushängeschild der Karriere von Tom Cruise. Acht unmögliche Missionen hat er als IMF-Agent Ethan Hunt durchgeführt.

RTL zeigt heute Abend, am 12. April 2026, den siebten Teil der Reihe, der bereits mit seiner Laufzeit beeindruckt. Die 163 Minuten kratzen an der Drei-Stunden-Marke – mit Werbung schießen sie sogar darüber. Um 20:15 Uhr beginnt das Action-Epos im TV. Wenn ihr keine Zeit habt, findet ihr hier alle Streaming-Optionen.

Mission: Impossible – Dead Reckoning: Non-Stop-Action mit Tom Cruise im TV

Nachdem Ethan Hunt (Cruise) in den vorherigen Filmen schon mehrmals die Welt gerettet hat, bekommt er es in Mission: Impossible – Dead Reckoning mit seinem gefährlichsten Gegenspieler zu tun, denn dieser lässt sich nicht fassen. Bei der Entität handelt es sich um eine künstliche Intelligenz, die ihr eigenes Ding durchzieht.

Und dieses eigene Ding beinhaltet leider auch das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Keine Angst, es handelt sich um kein heimliches Terminator-Crossover, aber ein bisschen erinnert die Entität durchaus an das fiese Computersystem Skynet, das in der Filmreihe mit Arnold Schwarzenegger der Menschheit zu schaffen macht.

Vielmehr ist die KI in Mission: Impossible – Dead Reckoning mit ihren Möglichkeiten in unserer Gegenwart verortet, was sie jedoch nicht weniger bedrohlich macht. Mitunter kann Hunt seinen eigenen Augen nicht trauen, weil die Entität seine Umgebung komplett manipuliert. Sämtliche Sicherheitssysteme werden außer Kraft gesetzt.

An der grandiosen Action-Inszenierung von Dead Reckoning kann man sich kaum sattsehen

Regisseur Christopher McQuarrie, der mit Dead Reckoning seinen dritten von insgesamt vier Mission: Impossible-Filmen ablieferte, verbindet den technologischen Gegenspieler geschickt mit den bewährten Reizen der Reihe und bringt sogar mit Hayley Atwells Figur, Grace, eine Trickbetrügerin ins Spiel, die Hunt analog Streiche spielt.

Mission: Impossible – Dead Reckoning begeistert dabei vor allem mit der Vielseitigkeit der Action-Set-Pieces. Wir beginnen mit einer U-Boot-Szene, die schon in den ersten Minuten sämtliche Nerven kostet, ehe eine Schießerei in der Wüste ausbricht und ein amüsantes Katz-und-Maus-Spiel in den Hallen eines Flughafens entbrennt.

Weiter geht es nach Rom, wo eine der unterhaltsamsten Verfolgungsjagden jüngerer Zeit stattfindet – verspielt und mit Finesse in der Inszenierung. Ähnlich rasant geht es in Vendig zu, wo wir mit den Figuren an den Kanälen entlang sprinten und uns in dunklen Gassen verirren. Am beeindruckendsten ist jedoch der finale Akt.

Für den großen Paukenschlag dieses Action-Monuments hat sich McQuarrie nicht nur den waghalsigen Motorroad-Stunt mit Tom Cruise ausgedacht. Der Film schenkt uns zum Schluss eine der besten Zug-Sequenzen der Filmgeschichte, die wirklich alles auskotet, was man vor der Kamera mit einer fahrenenden Lok anstellen kann.