Heute im TV: Einer der größten Blockbuster aller Zeiten – mit unfassbarem Ende

Zum Start ins neue Jahr packt ProSieben einen der größten Marvel-Blockbuster überhaupt aus. Mit seinem schockierenden Ende hat der Film Geschichte geschrieben.

Mit jedem neuen Avengers-Abenteuer stellt sich die Frage, wie das vorherige übertroffen werden soll. Bereits die erste Zusammenkunft von Iron Man, Black Widow und Co. wirkte wie die ultimative Comicverfilmung. In den darauffolgenden Jahren konnte sich das Marvel Cinematic Universe dennoch steigern und lieferte weitere Superlativen.

Im April 2018 kam mit Avengers 3: Infinity War einer der größten Filme des Franchise ins Kino. Bis heute spüren wir die Auswirkungen dieser epischen Marvel-Geschichte, die nicht nur zahlreiche Marvel-Held:innen zusammenführt. Auch Bösewicht Thanos, der zuvor in mehreren Post-Credit-Szenen vorgestellt wurde, darf endlich wüten.

Heute im TV: Avengers 3: Infinity War läuft heute Abend am 2. Januar 2026 um 20:15 Uhr auf ProSieben. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 23:15 Uhr. Hier findet ihr alle Streaming-Optionen zum Film.

In dem Marvel-Kracher Avengers 3: Infinity War will Oberbösewicht Thanos das halbe Universum auslöschen

Wie es der Titel bereits andeutet, befindet sich der von Josh Brolin verkörperte Schurke auf der Suche nach den sechs Infinity-Steinen. Mit den Steinen will er das Universum wieder ins Gleichgewicht bringen. Ein Wohltäter ist er allerdings nicht. Sein fehlgeleiteter Plan schließt den Tod unzähliger Menschen, Aliens und Co. mit ein.

Hier könnt ihr den Trailer zu Avengers 3: Infinity War schauen:

An diesem Punkt treten die Avengers auf den Plan und versuchen, den Bösewicht mit allen Mitteln in die Schranken zu weisen. Das ist jedoch gar nicht so einfach, denn Thanos hat eine Armee mitgebracht, inklusive der fiesen Proxima Midnight (Carrie Coon), die sich mit den anderen Schergen den Avengers gegenüberstellt.

Achtung, es folgen Spoiler!

Auf einem Schlachtfeld in Wakanda findet der Film seinen Höhepunkt, wo Thanos die Hälfte des Universums auslöscht – mit nicht mehr als einem Fingerschnippen! Es ist mit Abstand der größte Schock in der inzwischen über 15-jährigen MCU-Geschichte. Zahlreiche liebgewonnene Figuren zerfallen vor unseren Augen zu Staub.

Ein unfassbarer Cliffhanger, der erst ein Jahr später in Avengers 4: Endgame aufgelöst wurde. Das Trauma, das der sogenannte Blip ausgelöst hat, beschäftigt jetzt noch viele MCU-Projekte, angefangen bei WandaVision bis zu Secret Invasion. So nachhaltig hat sich kein anderer Film auf das Franchise ausgewirkt.

