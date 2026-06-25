Heute im TV: Einer der größten Blockbuster der letzten Jahre, der wirklich alle Comic-Fans begeistert hat

Drei Jahre vor Deadpool & Wolverine kam ein gigantischer Marvel-Blockbuster ins Kino, der einen der größten Fan-Träume überhaupt erfüllte. Heute Abend könnt ihr ihn im Fernsehen schauen.

Wolverine und Deadpool in einem Film, der die Grenzen verschiedener Marvel-Universen einreißt? Ohne Spider-Man: No Way Home wäre diese Erfolgsgeschichte vermutlich nicht möglich gewesen. Im Dezember 2021 startete der erste große Multiversums-Film des Marvel Cinematic Universe im Kino und vereinte drei Spidey-Generationen.

Heute Abend könnt ihr den Event-Blockbuster im TV schauen.

No Way Home im TV: Tom Holland, Andrew Garfield und Tobey Maguire retten als Spider-Trio New York

No Way Home ist der dritte Teil der Spider-Man-Reihe, die mit Tom Holland als Peter Parker im MCU gestartet wurde. Die Besonderheit des Films ist, dass ebenfalls Figuren auftauchen, die aus einer ganz anderen Ära stammen und mit der ursprünglichen Kontinuität der MCU-Geschichten gar nichts zu tun hatten.

Das ist der Clou: In No Way Home öffnet Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) das Tor zum Multiversum – also allen parallel zum MCU existierenden Marvel-Dimensionen – und bringt einige vertraute Gesichter aus früheren Spider-Man-Filmen zurück, von denen wir dachten, dass wir sie nie wieder auf der Leinwand sehen werden.

Hier könnt ihr den Trailer zu No Way Home schauen:

Spider-Man: No Way Home - The Amazing Peter #3 Trailer (English) HD

Die zwei größten Stars sind natürlich Tobey Maguire und Andrew Garfield. Maguire spielte Peter Parker in der Spidey-Trilogie von Sam Raimi, die zwischen 2002 und 2007 ins Kino kam. Garfield übernahm den Part im 2012 erschienenen Reboot The Amazing Spider-Man und kehrte zwei Jahre später für die Fortsetzung Rise of Electro zurück.

Die freundlichen Spinnen aus der Nachbarschaft kommen nicht allein: Neben den alten Helden melden sich ebenfalls mehrere ihrer Gegenspieler in No Way Home zurück: Green Goblin (Willem Dafoe), Doc Ock (Alfred Molina) und Sandman (Thomas Haden Church) sowie Electro (Jamie Foxx) und Lizard (Rhys Ifans).

Das Ergebnis ist ein Marvel-Ereignis der Superlative, das sich als wegweisend für das Superhelden-Kino erwiesen hat. Das Multiversum ist zur ultimativen Erfüllungshilfe für Fan-Träume geworden. Selbst Figuren wie Channing Tatums Gambit, die theoretisch nie existierten, finden nun einen Platz in den Weiten des Multiversums.

Der Kinostart von Spider-Man 4 ist zum Greifen nah: Nach No Way Home kommt Brand New Day

Fünf Jahre nach dem riesigen Erfolg von No Way Home erwartet uns mit Spider-Man: Brand New Day der vierte Teil von Hollands Marvel-Reihe. Tobey Maguire und Andrew Garfield sind dieses Mal (wohl) nicht dabei. Dafür gehören zwei andere Marvel-Größen zum Cast: Mark Ruffalo bringt den Hulk zurück und Jon Bernthal wütet als Punisher.

Ab dem 29. Juli 2026 können wir das auf der großen Leinwand bestaunen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Oktober 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.