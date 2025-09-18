Heute im TV: Einer der größten Kultfilme überhaupt fesselt bis zum blutigen Finale

Heute läuft ein Kultfilm-Meisterwerk im TV, das mit rührenden Momenten und unglaublicher Action glänzt. Und eines der ikonischsten Duos der Filmgeschichte besitzt.

Léon - Der Profi gilt als einer der größten Kultfilme aller Zeiten. Er vereint Witz, Tragik und blutige Action in einem packend inszenierten Hochspannungs-Geschoss, das auf ein unglaubliches Finale hinausläuft. Heute kommt das Meisterwerk von Luc Besson (Das fünfte Element) um 23.20 Uhr auf RTL Zwei. Die Wiederholung gibt es um 3.20 Uhr zu sehen.

Im TV: Blutiger Kultfilm packt mit stilvoller Action und emotionaler Tiefe

Die Story von Léon - Der Profi klingt nach einem Mix aus düsterem Thriller und Buddy-Komödie. Die junge Mathilda (Natalie Portman) kommt nach dem grausamen Mord an ihrer Familie bei Profikiller Léon (Jean Reno) unter. Er soll sie für ihre Rache an dem korrupten Polizisten Stansfield (Gary Oldman) ausbilden. Zwischen den beiden entsteht eine rührende Freundschaft, die selbst im Angesicht des Todes bestehen kann.

Schaut euch hier den Trailer zu Leon an:

Léon - Der Profi ist fesselndes, blutiges Wohlfühl-Kino. Die Action-Szenen sind im unendlich eleganten Cinema Du Look-Stil Bessons inszeniert, die ruhigen Duo-Sequenzen voller herzlicher Behutsamkeit.

Besson schafft es, die potenziell kontroverse Mann-Kind-Beziehung zu einem mitreißenden Märchen zu machen. Die beiden Hauptdarsteller spielen mit einer unglaublichen Hingabe, die Portman den Durchbruch und Reno eine lange Reihe an Action-Rollen zusicherte.

Über 30 Jahre nach seiner Kino-Premiere ist Léon - Der Profi zu einem der größten Kultfilme aller Zeiten geworden. Kein Wunder. Er ist ikonisch, rasant, detailverliebt und erfindet ein Zweiergespann für die (Film-)Geschichsbücher.