Heute im TV: Einer der spannendsten und besten Thriller der letzten 10 Jahre

Heute Abend läuft garantierte Nägelbeißspannung im TV. Diesen Horror-Thriller allererster Güteklasse solltet ihr nicht verpassen.

Vor zehn Jahren kam der großartige und immer noch nicht vollständig anerkannte Survival-Thriller The Shallows in die Kinos. Regie führte Jaume Collet-Serra, der erst Liam Neeson einen Action-Karriereherbst und dann Dwayne Johnson seinen ersten richtig guten Blockbuster bescherte. Nebenbei schaffte es The Shallows in unsere Top 100 der besten Filme des letzten Jahrzehnts. Der gnadenlos spannende Hai-Horror läuft heute Abend im TV und ihr könnt ihn weiterhin streamen.

Nitro strahlt The Shallows am 26. Juni um 22:30 Uhr aus. Alternativ streamt der großartige Thriller mit verschiedenen Streaming-Optionen.

Heute im TV: Darum lohnt sich der Thriller-Kracher The Shallows

Die Handlung von The Shallows: Hobby-Surferin Nancy (Blake Lively) sucht eine abgelegene Bucht auf, um den ganzen Tag zu surfen. Sie ist nicht alleine an dem wunderschönen Ort irgendwo an der mexikanischen Küste. Zwei weitere Surfer drehen ihre Runden – und ein hungriger Hai. Den ersten Angriff überlebt Nancy knapp, sie rettet sich auf einen Felsen.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu The Shallows:

The Shallows - Trailer (Deutsch) HD

Das ist das simple Szenario, in dem der Film seine Kreise dreht: Ein junge Frau, das Meer, ein Hai und das rettende Ufer. Ein Mensch stellt sich mit kargen Mitteln in lebensfeindlicher Umgebung einem überlegenden Feind entgegen. Es gibt keinen Raum für Fehler und so fordert der Film seiner Hauptfigur die wirklich letzte Willenskraft ab, die sich gar nicht so leicht zusammenkratzen lässt, wenn die eigenen Fleischfetzen bereits in den Zahnzwischenräumen des Hais stecken.

Dir gefällt dieser Beitrag? Wähle Moviepilot mit nur einem Klick bei Google als bevorzugte Quelle aus und erhalte bei Google News und Discover mehr TV-Tipps von uns.

Die atemberaubende Spannung in The Shallows ist keine Selbstverständlichkeit

Während das Publikum im eigenen Adrenalinrausch schwitzt, bewegt sich der Film ruckartig vorwärts. Auf extreme Spannungswellen folgen angenehme Ruhephasen. Jaume Collet-Serra setzt diese stillen Buffering-Inseln gezielt ein, damit sich das Geschehen ordnen kann. Blake Lively schnauft durch, überdenkt ihre Strategie und versorgt notdürftig ihre blutenden Wunden.

Die Zeit und der kreisende Hai atmen ihr dennoch stets heiß in den Nacken. Auf kleine Hoffnungsschimmer folgen brutale Rückschläge. Und doch arbeitet die Hauptfigur sich fühlbar zu ihrem Ziel vor.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Juli 2022 auf Moviepilot erschienen.