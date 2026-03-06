Heute im TV: Einer der spannendsten und rührendsten Kultfilme, der auch beim 100. Schauen nicht langweilig wird

Einen echten Kultfilm könnt ihr heute Abend im Free-TV schauen. Der ist sowohl hart als auch berührend und fesselt in jedem Fall bis zum Ende. Egal, wie oft man ihn sieht.

Regisseur Luc Besson soll Léon - Der Profi ursprünglich nur als kleines Intermezzo gedreht haben, um die Zeit bis zu seinem Herzensprojekt Das fünfte Element zu überbrücken. Dabei ist ihm aber ein echter Kultfilm gelungen, der immer noch begeistert. Ihr könnt euch heute Abend selbst ein Bild davon machen. RTL Zwei strahlt das Meisterwerk am 7. März 2026 um 20:15 Uhr aus. Falls ihr da keine Zeit habt, dann könnt ihr Léon - Der Profi mit verschiedenen Streaming-Optionen schauen.



Heute im TV: Darum geht's in Luc Bessons spannendem Thriller Léon - Der Profi

Die junge Mathilda (Natalie Portman) muss miterleben, wie ihre gesamte Familie von einem korrupten Polizisten getötet wird und überlebt nur, weil ihr der im selben Haus wohnende Auftragskiller Léon (Jean Reno) hilft. Daraufhin fasst die Kleine den Entschluss, blutige Rache zu nehmen.

Zu diesem Zweck will sie von Léon dessen Handwerk lernen und heftet sich an seine Fersen. Der willigt erst nach einer ganzen Weile und viel Zögern ein und nimmt das junge Mädchen widerwillig unter seine Fittiche. Nach und nach freundet sich das ungleiche Paar an und entdeckt, dass sie sich doch gar nicht so unähnlich sind.

Léon - Der Profi macht auch beim 100. Mal schauen noch Spaß

Dass Léon - Der Profi so gut funktioniert, liegt am wilden Mix des Films. Einerseits haben wir es hier mit einem wirklich spannenden Rache-Thriller zu tun, der in einer wilden Schießerei und überaus dramatischem Finale endet. Gleichzeitig serviert uns Luc Besson eine Charakterstudie mit vielen zarten, zwischenmenschlichen Tönen voll rührender Feinfühligkeit und Humor. Last, but not least ist Léon einfach cool.



Abgesehen von der ziemlich problematischen Beziehung zwischen dem jungen Mädchen und dem älteren Killer, entfaltet sich eine spannende Dynamik, die obendrein gekonnt inszeniert ist. Jean Reno, Gary Oldman und vor allem Natalie Portman liefern schlicht überragende Arbeit ab. Kein Wunder, dass Léon - Der Profi Natalie Portman zum Durchbruch und Jean Reno zu unzähligen ähnlichen Rollen verhalf.

