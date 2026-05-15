Heute im TV: Einer der ultimativen Sci-Fi-Actionfilme der Geschichte

Einer der coolsten und spannendsten Sci-Fi-Actionklassiker aller Zeiten kommt heute im TV. Nach langer Durststrecke geht es der Reihe aktuell blendend.

Die zeitlose Story funktioniert auch knapp 40 Jahre später noch und der Film ist nicht ohne Grund legendär. In Predator bekommen es einige Soldaten im sowieso schon feindlichen Dschungel mit einer bisher unbekannten, mysteriösen Gefahr zu tun, die sie nach und nach auseinandernimmt.

Ihr könnt euch den Action- und Sci-Fi-Klassiker am heutigen Montag, den 18. Mai ab 22:55 Uhr auf Kabel eins ansehen. Er dauert bis um 01:05 Uhr und knapp eine Woche später läuft die Wiederholung. Selbstverständlich lässt sich der Spaß aber auch online streamen.

Heute im TV: Darum geht's im legendären Sci-Fi-Hit Predator

Major Alan 'Dutch' Schaeffer (Arnold Schwarzenegger) leitet eine Spezialeinheit, die in den südamerikanischen Urwald gerufen wird. Sie soll dort eine Gruppe Politiker retten, die offenbar von Rebellen abgeschossen worden ist. Aber sie finden nicht nur das Wrack des Helikopters, sondern auch einige Spuren am Absturzort, die ihnen Rätsel aufgeben. Beim Versuch, die Menschen zu finden, stoßen sie auf immer mehr Ungereimtheiten.

Als sie brutal ermordete und gehäutete, kopfüber aufgehängte Leichen finden und die Gruppe immer weiter dezimiert wird, stellt sich heraus: In diesem Dschungel treiben nicht nur Rebellen ihr Unwesen. Stattdessen müssen sich die Soldaten mit einer außerirdischen Bedrohung auseinandersetzen, die nichts anderes als die Jagd im Sinn hat – und dem Trupp technologisch weit überlegen ist.

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Predator ist nach wie vor legendär und dem Franchise geht's so gut wie nie zuvor

Das hier ist die Blaupause der Alien-Horrorfilme und Action-Kracher à la War Machine, in denen selbst die am besten ausgebildeten Soldaten echte Probleme bekommen, wenn sie einem waschechten Alien ausgesetzt sind. Der erste Predator-Film ist aber auch dank Arnold Schwarzenegger und seiner legendären Oneliner mittlerweile einfach Kult. Das schlammige Finale bleibt auch heute noch legendär spannend.

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Zwischenzeitlich war die Reihe allerdings eher durch ihre trashigen und kommerziell wenig erfolgreichen Reboot-Versuche im Gespräch. Es gibt glücklicherweise aber seit einigen Jahren endlich auch wieder sehr gute, neue Predator-Filme. Wenn ihr nach dem ersten Teil heute im TV auf den Geschmack gekommen seid, legen wir euch die sehr gelungenen Filme Prey, Killer of Killers und Predator: Badlands ans Herz.