Heute im TV: Einer der wirklich brillantesten Sci-Fi-Filme überhaupt

Ein absolutes Must-See läuft heute im Free-TV. Wer diesen legendären Sci-Fi-Film noch nicht kennt, sollte das dringend ändern. Aber er lohnt sich auch für den Rewatch.

Viele Filme können beeindruckend wirken und großen Einfluss ausüben. Aber nur die Allerwenigsten schaffen es, ein Genre so sehr zu prägen wie Matrix. Den absoluten Ausnahmefilm voller Sci-Fi-Action könnt ihr euch bei Netflix ansehen – und das dürft ihr euch nicht entgehen lassen.

Nitro strahlt den Meilenstein am 21. April 2026 um 20:15 Uhr aus. Falls ihr da keine Zeit habt, könnt ihr Matrix mit verschiedenen Streaming-Optionen schauen.

Worum geht's in Matrix, dem überragenden Sci-Fi-Kultfilm?

Nichts ist, wie es scheint: Der Hacker Neo (Keanu Reeves) muss feststellen, dass sein Leben eine Lüge ist. Und was für eine! Die Realität, in der wir leben, wird uns nur vorgegaukelt, während wir eigentlich von intelligenten Maschinen in Brutkästen gehalten werden, die von der Energie der menschlichen Körper profitieren.

Das klingt nicht nur düster, sondern ist es auch. Aber glücklicherweise existieren einige Menschen, die sich aus der Computersimulation namens Matrix befreien konnten und sie planen einen Gegenschlag. Neo soll der Auserwählte sein und sie anführen. Doch die Maschinen sind der Menschheit mittlerweile haushoch überlegen.

Matrix ist einer der einflussreichsten Sci-Fi-Filme überhaupt und lohnt sich immer wieder

Wer den Film zum ersten Mal sieht, erlebt ein regelrechtes Erweckungsereignis. Die Vorstellung, dass wir eigentlich nur in einer Simulation leben könnten, wird hier vom bloßen Gedankenexperiment zur Realität erhoben. Mit all den Konsequenzen, die so etwas mit sich bringen könnte.

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Aber nicht nur inhaltlich, sondern auch filmisch weiß Matrix zu begeistern. Der Sci-Fi-Kracher strotzt nur so vor beeindruckenden Bildern und hat dem modernen Kino außerdem auch noch den Bullet Time-Effekt beschert. Kein Wunder also, dass sich die bahnbrechende Action so sehr ins kulturelle Gedächtnis eingebrannt hat.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im September 2024 auf Moviepilot erschienen.