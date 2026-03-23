Heute im TV: Einer dieser ganz seltenen Filme, aus dem man sich jedes einzelne Bild als Gemälde an die Wand hängen will

Mit atemberaubend schönen Bildern fesselt der heutige Film-Tipp. Das visuelle Meisterwerk wurde so aufwendig gedreht, dass der oscarprämierte Kameramann seine Arbeit nicht beenden konnte.

In den letzten Jahren setzt Netflix vermehrt auf Drehbücher, die auch das am Handy scrollende Publikum mitnehmen. Bei unserem heutigen TV-Tipp ist das Hinsehen aber elementar, denn das oscarprämierte Werk In der Glut des Südens von 1978 funktioniert vor allem über seine intensive Bildsprache. Mit wunderschönen Aufnahmen und einer reichen Symbolik erzählt Terrence Malick eine fesselnde Liebesgeschichte.

Ganze ohne Werbeunterbrechung könnt ihr den Film am heutigen Montagabend, den 30. März 2026, um 20:15 Uhr auf Arte genießen. Die Wiederholung zeigt der Sender am 3. April um 15:35 Uhr. Alternativ findet ihr In der Glut des Südens auch bei diesen Streaming-Anbietern.

In der Glut des Südens: Die Dreiecksgeschichte fesselt mit starken Bildern

In der Glut des Südens erzählt die Liebesgeschichte zwischen Bill (Richard Gere) und Abby (Brooke Adams) am Anfang des 20. Jahrhunderts. In der Zeit der Industrialisierung hat sich Bill bei der Arbeit in einer Stahlfabrik mit einem Vorarbeiter angelegt und diesen im Streit getötet. Gemeinsam mit seiner Geliebten Abby und seiner kleinen Schwester Linda (Linda Manz) flieht er ins weit entfernte Texas.



Bei einem wohlhabenden Farmer (Sam Shepard) finden die Drei als Erntehelfer eine Anstellung. Als Bill erfährt, dass der schwerkranke Mann nur noch ein Jahr zu leben hat, überredet er Abby ihn zu heiraten, um so an das Erbe zu kommen. Doch Abby entwickelt tatsächlich Gefühle für den Mann. Woraufhin es erneut zu einem folgenschweren Streit kommt.

Zeitintensive Dreharbeiten sorgen für atemberaubend schöne Bilder

Regisseur Malick und Kameramann Néstor Almendros verzichteten bei den Außenaufnahmen auf künstliches Licht, wodurch die Bilder so kraftvoll wirken. Gleichzeitig gestalteten sich die Dreharbeiten dadurch deutlich komplizierter. Da vor allem während der Goldenen Stunde gedreht wurde, also zur Morgen- und Abenddämmerung, konnte oft nur eine Stunde am Tag gefilmt werden (via American Cinematographer ). Das aufwendige Verfahren verzögerte die Dreharbeiten derart, dass Almendros aufgrund weiterer Verpflichtungen durch Haskell Wexler ersetzt werden musste. Seine Arbeit wurde dennoch mit dem Oscar ausgezeichnet.

Laut The Criterion Collection gibt es große Unterschiede zwischen der Drehbuchfassung und dem fertigen Film. Noch während der Dreharbeiten soll Malick, der auch das Skript schrieb, viele Dialoge und Handlungsstränge verworfen haben und mit den Schauspieler:innen improvisiert haben. Am Ende wird in dem Film vergleichsweise wenig gesprochen und vor allem auf filmische und nonverbale Motive gesetzt, die oft einen biblischen Hintergrund haben.

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Trotz dünner Handlung fesselt In der Glut des Südens. Auf Rotten Tomatoes hat der Film einen Kritiker-Score von 93 Prozent und auch das Publikum zeigt sich mit 89 Prozent begeistert. Im allgemeinen Konsens heißt es:

Erleuchtet vom warmen Licht der Goldenen Stunde und getragen von sehnsüchtigen Darstellungen ist In der Glut des Südens ein visuelles Meisterwerk, das in seiner reduzierten Handlung eine eindrucksvolle, fast poetische Kraft entfaltet.