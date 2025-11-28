Heute im TV: Endlos unterhaltsame Fantasy-Action mit Dwayne Johnson in absoluter Höchstform

Dwayne Johnson spielt als grummeliger Rentner in einem Fantasy-Action-Kracher eine seiner besten Rollen. Der genial unterhaltsame Blockbuster läuft heute im TV.

Auch, wenn Black Adam nicht zu seinen beliebtesten Werken gehört, ist Dwayne Johnsons Filmographie immer noch voller immens unterhaltsamer Filme. Eines der besten Beispiele läuft heute im TV. In Jumanji: The Next Level läuft der Action-Star nämlich zur Höchstform auf. Als griesgrämiger Rentner. Im Körper eines muskulösen Archäologen.

Zu sehen ist der Abenteuer-Film aus der Jumanji-Reihe am Sonntag, den 30. November um 20:15 Uhr auf Sat.1. Alternativ könnt ihr Jumanji: Next Level natürlich auch bei verschiedenen Anbietern streamen.

Fantasy-Action im TV: Dwayne Johnson genial als Mucki-Rentner

Wie im Vorgänger Jumanji: Willkommen im Dschungel werden auch hier die Freunde Spencer (Alex Wolff), Fridge (Ser'Darius Blain), Martha (Morgan Turner) und Bethany (Madison Iseman) in das Videospiel Jumanji gesaugt und müssen im Körper ihrer Figuren ein neues Abenteuer bestehen. Genauer gesagt handelt es sich dieses Mal um eine Rettungsmission: Spencer ist spurlos im Spiel verschwunden und möglicherweise dem neuen Fiesling Jürgen, der Brutale (Rory McCann) in die Hände gefallen.

Schaut euch hier den Trailer zu Jumanji 2 an:

Jumanji: The Next Level - Trailer 3 (Deutsch) HD

Also machen sich seine Freunde im Körper ihrer Avatare auf die Suche. Dazu zählen Dr. Smolder Bravestone (Johnson), Professor Oberon (Jack Black), Mouse Finbar (Kevin Hart) und Ruby Roundhouse (Karen Gillan). So weit, so bekannt. Doch Jumanji 2 hat einen Clou, der Johnson eine seiner witzigsten Rollen beschert.

Denn auch Spencers Opa Eddie (Danny DeVito) und sein verkrachter Ex-Kumpel Milo (Danny Glover) werden ins Spiel gezogen. Ausgerechnet der Griesgram Eddie manifestiert sich als Bizeps-Titan Bravestone und sorgt damit für einige der besten Filmszenen.

Johnson ist dabei in seinem Element: Es macht ihm merklich Spaß, sein sonstiges Rollenprofil gegen den Strich zu bürsten und als Muskel-Schrank einen tattrigen, dickköpfigen Greis zu spielen.

The Rock im Interview: Wie gut kennt sich der Jumanji-Cast mit Games aus?

Jumanji: Wie gut kennt sich der Cast mit Games aus? | The Rock vs Kevin Hart

The Rock ist damit eines der Highlights in einem an Höhepunkten nicht armen Film: Action-Sequenzen, Gag-Einlagen mit Comedy-Ass Kevin Hart und dramatische Freundschaftsmomente werden alle im fruchtbaren Fantasy-Abenteuerfilm-Boden gepflanzt und sprießen über 123 Minuten in luftige Höhen. Jumanji 2 ist perfekte Unterhaltung. Und prophezeit schonmal, wie Johnson seinen Ruhestand verbringt.