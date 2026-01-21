Heute im TV: Epischer Blockbuster-Bombast im zweiterfolgreichsten Film aller Zeiten

In diesem Superhelden-Blockbuster der Extraklasse kulminierte jahrelange Vorarbeit und das hat sich finanziell extrem gelohnt. Heute kommt der Film im TV.

Nur ein einziger Film hat mehr Geld an den Kinokassen eingespielt als Avengers 4: Endgame. Das große Finale und ein Schaulaufen der beliebtesten Marvel-Superheld:innen kommt heute Abend im TV. Mehr epischer Blockbuster-Bombast geht nicht.

Am heutigen Sonntag, den 25. Januar zeigt ProSieben ab 20:15 Uhr den vierten großen Avengers-Kinofilm. Mit Werbung dauert er bis um 23:55 Uhr, das sind insgesamt fast vier Stunden. Eine Wiederholung gibt's erst einmal nicht, aber ihr könnt den Streifen natürlich jederzeit online streamen.

Darum geht's in unserem heutigen TV-Tipp Avengers 4: Endgame

Avengers: Endgame schließt an die Ereignisse aus Avengers 3: Infinity War an. Das heißt, dass die Superheldentruppe durch das große Fingerschnippsen von Thanos (Josh Brolin) am Boden zerstört ist. Unzählige Helden und Heldinnen haben das Zeitliche gesegnet, Iron Man (Robert Downey Jr.) treibt hilflos durchs All und die Überlebenden sind am Boden zerstört.

Nichtsdestotrotz rappeln sich die Avengers wieder auf, verbünden sich mit neuen Freund:innen sowie alten Bekannten und entwickeln nach und nach einen Plan, wie sie dem Oberschurken Thanos doch noch die Stirn bieten – und vielleicht sogar den einen oder anderen verlorengeglaubten Helden zurückbringen können.

Avengers 4: Endgame ist einer der erfolgreichsten Filme überhaupt und das soll bald nochmal getoppt werden

In der Liste der Filme, die an den Kinokassen am meisten Geld eingespielt haben, steht der erste Avatar-Film Aufbruch nach Pandora immer noch an oberster Stelle. Bisher hat es kein Streifen geschafft, ihn vom Thron zu stoßen. Aber das Mega-Event Avengers 4: Endgame ist zumindest relativ nahe ran gekommen und hat laut The Numbers über 2,7 Milliarden US-Dollar eingespielt.

Wenn es nach Disney und Marvel geht, setzt der kommende fünfte Avengers-Teil namens Avengers: Doomsday da natürlich nochmal einen obendrauf. Ob sich der Erfolg von 2019 wiederholen lässt, sehen wir noch dieses Jahr. Avengers 5 soll am 16. Dezember 2026 in den Kinos starten. Auch darin treffen wieder jede Menge Superhelden aufeinander, neu dabei sind zum Beispiel die Fantastic Four.