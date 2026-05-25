Heute im TV: Epischer Blockbuster mit unglaublichen Bildern, der 2 Stunden lang komplett in den Bann zieht

Heute Abend könnt ihr einen gewaltigen Blockbuster im Fernsehen schauen. Das zweistündige Schlachtenepos begeisterte im Kino vor allem mit seinen epischen Bildern.

Zack Snyder hat sich längst als eine der definierenden Stimmen des gegenwärtigen Blockbuster-Kinos etabliert. Seine Filme besitzen eine unverkennbare Bildsprache und kreisen oft um ähnliche Themen. Am bekanntesten ist er für seine Comicverfilmungen, allen voran Watchmen und die Abenteuer der Justice League.

Bevor er seinen Schritt ins DC-Universum gewagt hat, verblüffte Snyder mit einer anderen Comicverfilmung, namentlich 300. Basierend auf der gleichnamigen Graphic Novel von Frank Miller tauchen wir hier ins Jahr 480 vor Christus ein und erleben eine legendäre Schlacht aus den Geschichtsbüchern in höchst stilisierten Bildern.

Heute im TV: 300 läuft heute Abend um 22:05 Uhr auf Nitro. Die Ausstrahlung geht bis 00:30 Uhr und wird in der Nacht von Freitag auf Samstag um 01:05 Uhr wiederholt. Hier findet ihr alle Streaming-Optionen zum Film.

Epischer Blockbuster im TV: 300 mit Gerard Butler erzählt von der Schlacht an den Thermopylen

Die Geschichte beginnt mit einem Tyrannen, dessen Machthunger kein Ende kennt: Perserkönig Xerxes (Rodrigo Santoro) steht vor den Toren Spartas und will das Land unterjochen. König Leonidas (Gerard Butler) sieht sich mit einer unbeschreiblichen Übermacht konfrontiert. Doch aufgeben will der Krieger nicht.

Mit 300 Spartiaten macht er sich auf den Weg zu den Thermopylen, einem Engpass zwischen Gebirge und Meer. An diesem Ort ist Xerxes' riesige Armee nutzlos. Was folgt, ist ein Schlachtengemälde sondergleichen. Snyder reiht einen blutrünstigen Kampf an den nächsten und filmt die mit Muskeln bepackten Krieger in Zeitlupe.

300 ist genauso umstritten wie einflussreich. Schon bei seiner Premiere wurde der Film mit Vorwürfen konfrontiert, dass er sich faschistoiden Gedankenguts bedient und dieses unreflektiert in seinen martialischen Bildern verklärt. Gleichzeitig hat Snyder mit 300 einen der kompromisslosesten Blockbuster der 2000er Jahre geschaffen.

300 ist ein bombastisches und komplett überhöhter Blockbuster voller unwirklicher Bilder

Obwohl die Comicverfilmung auf wahren Begebenheiten beruht, entzieht sie sich jedem Anspruch auf Realismus. Sie kommt als überhöhte Mischung aus ultrabrutalem Action-, Fantasy- und Historienfilm daher – ausgestattet mit den Möglichkeiten des digitalen Kinos, das absolut unwirkliche, grenzenlose Bilder entstehen lässt.

So streitbar 300 ist, so schwer ist es, seinen Einfluss auf Kino und Popkultur zu ignorieren. Wenige Filme sind aus ästhetischer Sicht prägender für das Blockbuster-Kino gewesen. Bis heute ist der Einfluss von 300 auf der großen Leinwand zu spüren. Mit 300: Rise Of An Empire folgte 2014 sogar eine lose Fortführung der Saga.