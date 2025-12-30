Heute im TV: Epischer Western mit unglaublichen Bildern, die komplett in den Bann ziehen

Das Jahr ist noch jung, doch im TV-Programm werden schon die großen Filme aufgefahren. Dazu gehört auch unser heutiger Western-Tipp, der mit traumhaften Bildern daherkommt.

Wer ein Western-Epos sucht, ist bei Kevin Costner stets an der richtigen Adresse. Egal, ob er mit dem Wolf tanzt oder an seinem Mammutprojekt Horizon werkelt: Dass Costner das Genre des Western liebt und kennt, hat er im Lauf seiner Karriere mehrmals überaus eindrucksvoll bewiesen – sowohl vor als auch hinter der Kamera.

Heute Abend könnt ihr euch eine besonders starke Regiearbeit von ihm im Fernsehen anschauen: One zeigt ab 20:15 Uhr den 139-minütigen Open Range – Weites Land, der mit sagenhaften Landschaftsaufnahmen daherkommt. Die Ausstrahlung geht bis 22:25 Uhr. Hier findet ihr alternativ alle Streaming-Optionen.

TV-Tipp: Open Range von und mit Kevin Costner

Die Geschichte von Open Range entführt ins Jahr 1882, in dem vom Wilden Westen, wie er oft verklärend in Film und Fernsehen festgehalten wird, nicht mehr viel übriggeblieben ist. Die Welt hat sich gewandelt. Gesetzlose werden von Großgrundbesitzern verdrängt. Menschen wie Baxter (Michael Gambon) haben nun das Sagen.

Der Rancher kontrolliert nicht nur die Stadt Harmonville, sondern auch unzählige Hektar Weideland. Den Freegrazer Boss Spearman (Robert Duvall) kann er gar nicht leiden und der Bürgerkriegsveteran Charley Waite (Costner) ist ihm ebenfalls ein Dorn im Auge. Baxter geht es nur um sein Geschäft und wie er es vergrößern kann.

Über lange Zeit hinweg baut sich der Konflikt zwischen den verschiedenen Parteien in Form von misstrauischen Blicken auf, ehe er in einem Verbrechen eskaliert, das den Rest des Films in eine düstere Rachegeschichte verwandelt. Egal, wie sehr sich die Welt gewandelt hat: Auch Open Range mündet in einem blutigen Showdown.

Open Range ist ein bildgewaltiger Western

Costner hat hier ein Werk geschaffen, das über die Historie seines Genres genauestens Bescheid weiß und sich entsprechend nachdenklich den vertrauten Bildern von Pferden und ihren Reitern widmet. Hier gibt es keine sorglosen Cowboys, die durch die Prärie reiten, sondern hadernde, zerstörte Männer in der Weite.

Grundlage des Films bildet der Roman The Open Range Men von Lauran Paine aus dem Jahr 1990. Costner erweitert die Geschichte mit Kameramann J. Michael Muro um starke Bilder. Genauso wie in Der mit dem Wolf tanzt und Horizon nähert er sich dem Western-Mythos durch Landschaften und Menschen, die diese durchqueren.

Dazu braucht er gar nicht durchs Monument Valley reiten: Dank Costners ruhiger, epischer Inszenierung entfaltet sich Open Range im satten Grün von Montana und zeigt uns weite Wiesen vor dem Hintergrund mächtiger Berge und dem strahlend blauen Himmel. Dieser Western zieht mit seiner visuellen Wucht komplett in den Bann.