Heute im TV: Explosiver Action-Kracher, in dem Gerard Butler mal wieder die halbe Welt retten muss

Geradlinige, höchst unterhaltsame Action-Unterhaltung mit Gerard Butler in seiner Paraderolle gefällig? Dann haben wir hier genau das Richtige im TV für euch.

Der erste Teil war ein großer Überraschungserfolg, der nicht nur dieses Sequel, sondern direkt noch zwei weitere Filme und eine Serie nach sich gezogen hat. Die Rede ist natürlich von Gerard Butlers Action-Reihe, deren zweiter Teil London Has Fallen heute Abend um 20:15 Uhr auf RTL Zwei läuft.

Der kurzweilige Spaß dauert mit Werbeunterbrechungen bis um 22:05 Uhr und wird am Sonntag, den 26. Oktober ab 22:30 Uhr wiederholt. Ihr könnt den Action-Streifen aber natürlich auch online streamen, zum Beispiel bei Netflix oder Amazon.

Heute im TV: Worum geht's im Action-Hit London Has Fallen mit Gerard Butler?

Im ersten Teil musste sich der Secret Service-Agent und Leibwächter des US-Präsidenten Mike Banning (Gerard Butler) mit Terroristen herumschlagen, die es aufs Weiße Haus abgesehen hatten. Dieses Mal bekommt er es mit noch fieseren Schergen zu tun, die gleich die halbe Führungsebene der westlichen Welt auslöschen wollen.

In London findet nämlich die Beerdigung des Premierministers statt, zu der natürlich alles pilgert, was international Rang und Namen hat. So auch der US-Präsident und dessen Schutzengel Mike Banning. Die Terroristen setzen zum alles vernichtenden Schlag an, aber zum Glück ist unser Mann nicht von gestern und hat da auch noch ein Wörtchen mitzureden.

London Has Fallen gibt Action-Fans genau das, was sie wollen

London Has Fallen lässt die Terroristen, Gerard Butler und den ganzen Rest endlich auf eine komplette Großstadt los und das funktioniert ganz hervorragend. War Olympus Has Fallen noch eine Art Stirb Langsam in neu, ultra-patriotisch und durch den Schauplatz auf recht engen Raum begrenzt, wird in London Has Fallen beinahe jedes Londoner Wahrzeichen in Schutt und Asche gelegt.

Da kommt einfach Freude auf und solange es ein Publikum dafür gibt, wird die wenig gehaltvolle Eskalation selbstverständlich auch stetig weiter auf die Spitze getrieben. Seit Juli diesen Jahres könnt ihr euch außerdem die Serie Paris Has Fallen anschauen und bereits nächstes Jahr soll es mit dem vierten Teil Night Has Fallen in Filmform weitergehen.

Uns kann es nur recht sein, solange dabei so unterhaltsame Filme wie dieser hier herauskommen. London Has Fallen atmet den Vibe der 1980er- und 1990er-Action-Hits vom Format eines Alarmstufe Rot und setzt vollständig auf kompromisslose Action, Schießereien, Explosionen, wilde Verfolgungsjagden, große Bedrohungen und den ein oder anderen trockenen Oneliner.