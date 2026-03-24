Heute im TV: Extrem abgefahrener Action-Blockbuster, der ein Milliarden-Franchise gestartet hat

Unser heutiger TV-Tipp ist eine echte Ausnahme. Als Höhepunkt eines gescheiterten Kino-Universums hat der Action-Film ein milliardenschweres Franchise gestartet.

Venom mit Tom Hardy fasziniert mit einer unverbrauchten Prämisse, sehr viel Humor und jeder Menge Action. Kein Wunder also, dass der Film selbst ein gigantischer Erfolg war und gleich zwei ebenfalls recht erfolgreiche Sequels nach sich gezogen hat. Aber das Kino-Universum wurde trotzdem an die Wand gefahren.

Ihr könnt euch von den Qualitäten des Superhelden-Blockbusters am heutigen Freitag, den 27. März selbst ein Bild machen. Er kommt ab 20:15 Uhr bei ProSieben und wird am 29. März um 01:30 Uhr wiederholt. Ansonsten streamt Venom auch bei diesen Anbietern.

Action-Kracher heute im TV: Darum geht's im ungewöhnlichen Superheldenfilm Venom

Eddie Brock (Tom Hardy) will als Investigativ-Journalist die Machenschaften eines jungen, aufstrebenden CEOs untersuchen und gerät in eine Misere nach der anderen. Durch eine Verkettung unglücklicher Zufälle wird er mit einem außerirdischen Lebewesen infiziert, dem sogenannten Symbionten. Der hat richtig Hunger auf Menschenfleisch und nutzt Eddie als widerwilligen Wirt.

Die beiden lernen wohl oder übel, irgendwie miteinander klarzukommen, befinden sich aber im ewigen Zwist über alles Mögliche (zum Beispiel hinsichtlich der Frage, ob es okay ist, Menschen zu töten – und wenn ja, welche). Aber die zart aufkeimende Freundschaft oder zumindest Zweckgemeinschaft wird auf eine harte Probe gestellt, als sich herausstellt, dass es noch sehr viel mehr Aliens vom Kaliber eines Venom gibt, die vorhaben, die Erde anzugreifen.

Venom macht richtig viel Spaß und war ein voller Erfolg

Tom Hardy lässt seinem inneren Venom hier freien Lauf und es macht einfach extrem viel Laune, ihm beim stetig zunehmenden Kontrollverlust zuzusehen. Der eigentlich abgrundtief böse Weltraum-Parasit entpuppt sich im Zusammenspiel mit Eddie Brock als überraschend witziger Antiheld und dieses extrem chaotische Duo marodiert durch die Welt des Films, dass es eine wahre Freude ist.

Dementsprechend gut kam Venom auch beim Publikum an. Laut Box Office Mojo konnten weltweit mehr als 856 Millionen US-Dollar eingenommen werden. Venom 2: Let there be Carnage und Venom 3: The Last Dance kamen da zwar nicht mehr ran, aber insgesamt hat das Franchise trotzdem deutlich über 1,5 Milliarden eingespielt.

Damit stellt das Venom-Franchise eine echte Ausnahme dar. Eigentlich sollten noch viel mehr Antihelden- und Superschurken-Filme aus dem Hause Marvel von Sony umgesetzt werden, aber da die meisten von ihnen (wie Morbius, Kraven the Hunter oder Madame Web) krachend gescheitert sind, wurde das Film-Universum ein für alle Mal begraben.