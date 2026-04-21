Heute im TV: Extrem erfolgreicher Film über eine absolute Legende – er hat fast eine Milliarde eingespielt

Vor 35 Jahren starb der Sänger der legendären Band Queen. Noch heute ist Freddie Mercury ebenso unvergessen wie seine Musik. Das Biopic wirft einen Blick auf den facettenreichen Mann.

Die britische Band Queen gehört mit über 290 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Bands der Weltgeschichte. Im Biopic Bohemian Rhapsody wird ihre Geschichte erzählt und der Fokus auf den legendären Frontsänger Freddie Mercury (Rami Malek) gelegt. Heute Abend läuft Bohemian Rhapsody im TV und liefert nicht nur einen gelungenen Film, sondern auch beste Musik.

ProSieben zeigt das Biopic am heutigen Freitag, den 24. April 2026 um 20:15 Uhr. Die Wiederholung läuft am 1. Mai um 22:30 Uhr. Alternativ könnt ihr Bohemian Rhapsody bei Disney+ und weiteren Anbietern streamen.

Bohemian Rhapsody im TV: Rami Malek überzeugt als Musiklegende Freddie Mercury

Die großen Hits von Queen kennen die meisten, doch wie sieht es mit den Liedern von Smile aus? So hieß die Band bevor sie richtig durchstartete und Freddie als neuer Frontmann für Veränderung sorgte. Die Anfänge bis hin zum unvergessenen Live-Aid-Konzert beleuchtet Bohemian Rhapsody. Neben dem großen Erfolg zeigt das Biopic aber auch die Schattenseiten von Freddies Leben. Die Einsamkeit, die Identitätskrisen und die schwere HIV-Erkrankung.

Für seine Performance gewann Rami Malek 2019 den Oscar als bester Hauptdarsteller. Damit verkörpert er den facettenreichen Freddie Mercury vom großen Entertainer auf der Bühne bis zum schüchternen Privatmenschen, der nach Zugehörigkeit sucht.

Was Queen aber neben einem spannenden Leadsänger zusätzlich auszeichnet, ist die erfolgreiche Bandgeschichte. Über 20 Jahre lang traten sie in gleicher Besetzung auf. Der Film zeigt den engen Zusammenhalt unter den Bandmitgliedern, aber auch Diskussionen im Studio und zwischenzeitliche Zerwürfnisse.

Bohemian Rhapsody: Eine Legende wird lebendig

Bohemian Rhapsody spielte 879 Millionen US-Dollar ein und damit das 16-fache seines Budgets. Neben Malek liefern auch Ben Hardy, Gwilym Lee und Joseph Mazzello als Bandmitglieder eine unterhaltsame Performance ab. Für bare Münze kann man aber nicht alles nehmen. Ereignisse wurden zeitlich umgestellt und zugespitzt, um dem Film die nötige Dramaturgie zu verleihen. Im Kern bleibt das Biopic zwar der Bandgeschichte und den Figuren treu, dennoch kommt man Freddie nie wirklich nah.

Ein radikaler Seelenstriptease, wie er im Elton Johns-Biopic Rocketman gelingt, bleibt beim Queen-Film von Regisseur Bryan Singer aus.

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Bohemian Rhapsody geht nicht dahin, wo es richtig wehtut, und umreißt die Abgründe nur. Freddie bleibt der unnahbare Rockstar, den man schon zu Lebzeiten nicht richtig zu fassen bekam. Dennoch lohnt sich Bohemian Rhapsody und bietet 134 Minuten pure Unterhaltung mit Hits, die heute noch genauso zünden wie vor 50 Jahren.