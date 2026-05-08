Heute im TV: Extrem unterhaltsamer Fluch der Karibik-Ersatz, der viel besser ist als sein Ruf

Bevor Fluch der Karibik die Kinos eroberte, brachte Die Piratenbraut mit Geena Davis in der Hauptrolle den Piratenfilm in Verruf. Heute Abend könnt ihr das spaßige Action-Abenteuer im Fernsehen schauen.

Fluch der Karibik gehört zu Disneys wertvollsten Franchises. Was einst als Attraktion in einem Freizeitpark angefangen hat, spült inzwischen mehrere hundert Millionen Dollar in die Kinokassen. Auch in Zukunft will Disney an diesem Erfolg festhalten: Aktuell befindet sich ein neuer Teil der Fantasy-Reihe in Entwicklung.

Bevor Captain Jack Sparrow zum Box-Office-Juggernaut avancierte, galt der Piratenfilm als Kassengift – und das ist vor allem auf den gewaltigen Flop von Die Piratenbraut aka Cutthroat Island aus dem Jahr 1995 zurückzuführen. Bei einem Budget von knapp 100 Millionen Dollar konnte der Film gerade einmal 10 Millionen Dollar einspielen.

Heute im TV: Die Piratenbraut läuft heute Abend um 20:15 Uhr auf Tele 5. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:50 Uhr. Die Wiederholung folgt am Sonntag um 17:50 Uhr. Alternativ findet ihr hier alle Streaming-Optionen.

Die Piratenbraut: Der große Flop vor Fluch der Karibik

Vom Publikum verschmäht und von den Kritikern zerrissen: Mit durchschnittlich 5,6 von 10 Punkten kommt Die Piratenbraut hier auf Moviepilot vergleichsweise gut weg. Trotz aller Mängel im Drehbuch lohnt sich ein Blick aber durchaus, denn dass Regisseur Renny Harlin sein Budget verschwendet hat, kann wahrlich nicht behauptet werden.

In ausgefeilte Dialoge mag das Geld nun wirklich nicht geflossen sein. Dafür entpuppt sich Die Piratenbraut als hinreißender Film, wenn es um Ausstattung und Kostüme, Schauplätze und Kulissen und natürlich die Action geht. Die Karibik des 17. Jahrhunderts erwacht direkt vor unseren Augen als gigantischer Abenteuerspielplatz zum Leben.



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Die Piratenbraut ist ein äußerst vergnügliches Actionfest

Hier lassen sich die Vorläufer der herrlich übertriebenen Actionszenen aus Fluch der Karibik entdecken, angefangen bei einer wilden Verfolgungsjagd mit Kutsche durch eine Hafenstadt bis hin zum finalen Seegefecht, bei dem Renny Harlin noch einmal alle Register seines Könnens zieht und puren Eskapismus betreibt.

Egal, wie sehr einen die schmalzigen Szenen mit dem Kopf schütteln lassen, wenn Die Piratenbraut dabei ist, sich in den Vorzügen des Genres zu verlieren, entfaltet sich hier ein mitreißendes Abenteuer, das sogar mit so manch unerwarteter Wendung aufwartet. Wie es sich für Piraten gehört, sind die Grenzen der Loyalität nämlich fließende.

Dazu kommt das Gefühl eines Films, der altmodisch wie fortschrittlich ist. Mitunter hängt Die Piratenbraut in Rollenbildern fest, die selbst für 1995 unglücklich wirken. Gleichzeitig entpuppt sich Geena Davis als Vorläuferin der starken Actionheldinnen, die wir aktuell im Kino erleben. Diese Widersprüche sind nicht weniger interessant.

Von Jacques Tourneurs meisterhaftem Die Piratenkönigin ist Renny Harlin schlussendlich dann aber doch ein ganzes Stück entfernt. Und auch die Fluch der Karibik-Filme haben später gezeigt, wie sich all die vergnüglichen Elemente noch besser verbinden lassen. Doch das soll euch nicht davon abhalten, einen kurzen Abstecher in dieses extrem kurzweilige, explosive Abenteuer zu machen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Juni 2020 bei Moviepilot veröffentlicht.