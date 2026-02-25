Heute im TV: Fantastischer James Bond-Film, der zu den Höhepunkten der ganzen Reihe zählt

Die James Bond-Reihe hat mit insgesamt 25 Filmen jede Menge Höhen und Tiefen durchlebt. Heute könnt ihr euch ein echtes Highlight des Agenten im TV anschauen.

Ohne den Doppelnull-Agenten James Bond wäre die Filmwelt heutzutage womöglich eine ganz andere. Bond 26 lässt immer noch auf sich warten: Der perfekte Zeitpunkt, um in Erinnerungen zu schwelgen, nostalgisch zu werden und einen der ersten und besten Teile der Reihe im TV Revue passieren zu lassen: James Bond 007 - Liebesgrüße aus Moskau.

Ihr könnt euch den Agenten im Auftrag ihrer Majestät am heutigen Donnerstag, den 5. März ab 22:30 Uhr bei Vox zu Gemüte führen. Eine Wiederholung kommt am Sonntag um 14:45 Uhr und ansonsten lässt sich der Streifen natürlich auch immer online streamen.

Heute im TV: Darum geht's in James Bond 007 - Liebesgrüße aus Moskau

Während des Kalten Kriegs wird der Geheimagent 007 (Sean Connery) nach Istanbul gelockt und bekommt es dort zum ersten Mal mit der Geheimorganisation Spectre zu tun. Tatiana Romanova (Daniela Bianchi) soll James Bond ausschalten, der obendrein auch noch von dem gefährlichen Killer Red Grant (Robert Shaw) behelligt wird.

Tatiana gibt vor, überlaufen zu wollen, was aber natürlich nicht stimmt. Nach einigem Spionieren, Intrigieren und gegenseitigem Belauern kommt es dann erst bei der Reise mit dem Orientexpress zum großen Clash der Agent:innen. Auch eine wilde Bootsfahrt darf nicht fehlen und alles gipfelt selbstverständlich in einem actionreichen, fulminanten Finale.

Der zweite James Bond-Film macht auch nach über 60 Jahren noch Spaß – wenn auch mit Abstrichen

Liebesgrüße aus Moskau funktioniert noch weniger als großes Blockbuster-Actionspektakel, sondern vielmehr als echter Agentenfilm und Spionage-Thriller. Die coolen Sprüche entbehren hier noch jeglicher Selbstironie und das Ganze kommt erst langsam in Fahrt. Nichtsdestotrotz sorgt das Gesamtpaket mit dem ersten richtigen Bond-Song, einem extrem in seiner Rolle aufgehenden Sean Connery und dem Begründen einiger anderer Traditionen für sehr viel Freude.

Aber man merkt diesem James Bond-Film eben auch sein Alter an. Der Doppelnull-Agent ist 1963 noch ein Frauenschläger und auch die Szenen im Roma-Lager hinterlassen aus heutiger Perspektive mehr als nur einen faden Beigeschmack. Trotzdem kann sich dieser teils etwas aus der Zeit gefallene und geradezu archaische Bond auch heute noch durchaus sehen lassen und steht neben Dr. No und Goldfinger wie kein anderer Film für die immer noch interessanten Wurzeln der legendären Reihe.