Heute im TV: Fantasy-Action-Version eines der besten Kriegsfilme aller Zeiten, in der sich Riesen-Monster prügeln und die Menschen keine Chance haben

Heute läuft die Fantasy-Rückkehr eines legendären Filmmonsters im TV. Vorbild des Action-Krachers ist einer der größten Kriegsfilm-Highlights überhaupt.

Lange musste der Herrscher des Dschungels ruhen, dann war es endlich so weit. King Kong kehrte mit Kong: Skull Island in bombastischen Bildern auf die Leinwand zurück. Inhaltlich orientierte sich Regisseur Jordan Vogt-Roberts (Kings of Summer) dabei am Kriegsfilm-Meisterwerk Apocalypse Now. Am 29. Januar 2026 läuft die Fantasy-Action um 20:15 Uhr bei Vox. Alternativ steht Kong: Skull Island mit verschiedenen Streaming-Optionen zur Verfügung.

Im TV: Fantasy-Action Kong und Apocalypse Now verbindet mehr als nur Vietnam

1973 soll eine Gruppe um den britischen Ex-Elitesoldaten James Conrad (Tom Hiddleston) die geheimnisvolle Insel Skull Island im Südpazifik erkunden. Nach einem Unfall strandet die Gruppe im Dschungel. Und trifft schon bald auf den gewaltigen Affen, der allerdings nicht ihr größtes Problem bleiben wird.

Die Bildsprache des Films erinnert mit ihren Dschungelsoldaten, Märschen durch flaches Wasser und der Flora stark an Filme über den Vietnamkrieg. Und tatsächlich erklärte Regisseur Vogt-Roberts gegenüber Den of Geek , ihm habe eine Art Apocalypse Now mit King Kong vorgeschwebt. Dabei beschränken sich die Parallelen aber nicht auf optische Details.

Auch die unterschwelligen Themen beider Filme ähneln sich. In beiden Filmen wird die Reise einer Gruppe von Soldaten von Minute zu Minute surrealer, bis die Grenzen des Verstandes und der Zivilisation völlig aufgehoben zu sein scheinen. Und in beiden Filmen dient die Schlachterei des Krieges als Hintergrund für die Frage, wo zwischen Mensch und Monster eigentlich die Grenzen liegen. Darüber hinaus gibt es kleine Anspielungen wie Hiddlestons Figurennamen Conrad, der auf Joseph Conrad verweist, Autor der Apocalypse Now-Vorlage Herz der Finsternis.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Juli 2023 auf Moviepilot erschienen.