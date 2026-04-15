Heute im TV: Fast 3 Stunden langes Western-Meisterwerk, das jeder Filmfan gesehen haben sollte

Einen echten Western-Klassiker von einer Regie-Legende könnt ihr euch heute Abend im TV anschauen. Er dauert knapp drei Stunden und ist keine Minute langweilig.

Viele Western strotzen nur so vor furchtbaren Geschlechter- und Rollenklischees. Weites Land von William Wyler ist da ganz anders, obwohl er bereits in den 1950er Jahren gedreht wurde. Der Klassiker ist ein echtes Genre-Highlight sowie ein Muss für alle Filmfans und kommt heute im TV.

Ihr könnt euch den Western mit Gregory Peck, Charlton Heston und Oscar-Gewinner Burl Ives am heutigen Sonntag, den 19. April 2026, ab 20:15 Uhr bei Arte anschauen. Eine Wiederholung kommt am 24. April 2026 um 14:00 Uhr. Wie gewohnt ist Weites Land dann auch in der Arte-Mediathek verfügbar. Ansonsten lässt er sich hier online streamen.

Heute im TV: Darum geht's im legendären Western-Meisterwerk Weites Land

James McKay reist über 2.000 Meilen gen Westen, um seine Verlobte Patricia endlich wiederzusehen und auf der Farm ihres Vaters, Major Henry Terrill, zu heiraten. Der einstige Schiffskapitän ist ein echtes Greenhorn und hat dementsprechend einige Startschwierigkeiten im Wilden Westen. Das fängt beim viel zu schicken Hut an und hört beim Reiten des störrischen Pferds Old Thunder nicht auf.

Mit der Zeit kristallisiert sich aber ein ganz anderer Konflikt heraus: Die Terrills liegen mit den Hannasseys im Zwist. Beide Rancher-Familien wollen ihre Tiere an einer Wasserstelle tränken, um die es schon seit Jahrzehnten Streit gibt. Das Wasser liegt allerdings auf Land, das der örtlichen Lehrerin gehört, die die Big Muddy-Farm geerbt hat und zunehmend zwischen die Fronten gerät.

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Weites Land begeistert auf ganzer Linie und brilliert nicht nur als Western, sondern auch als Charakterdrama

Die klassische Western-Checkliste wird natürlich auch in Weites Land abgehakt. Hier gibt es wunderschöne Landschaften zu bestaunen, einen glorreichen Score zu hören und jede Menge klassische Cowboys, Schießereien und dergleichen mehr. Aber obwohl all das auf höchstem Niveau abgehandelt wird, liegt der Fokus auf etwas ganz anderem.

In Weites Land werden Männlichkeit, Macht, Gewalt, Moral und Ehrlichkeit verhandelt. Es geht darum, ob es wichtig und richtig ist, sich vor anderen zu profilieren, darum, was einen echten Mann ausmacht, ob er kämpfen muss und falls ja, was das bringen soll. Für einen Film aus den 1950er Jahren wird all das erstaunlich fortschrittlich von unterschiedlichen Seiten beleuchtet.

Die Regie-Legende William Wyler (Ben Hur) hat sich mit Weites Land ein unsterbliches, zeitloses Denkmal gesetzt, das ihm sogar größte Bewunderung von Steven Spielberg eingebracht hat. Auch wenn der Perfektionismus während der Dreharbeiten manche Stars wohl nachhaltig verstört haben soll.

Der Cast besteht aus absoluten Schwergewichten wie dem legendären Charlton Heston oder Gregory Peck (der hier eine Glanzleistung seiner Karriere als widerwilliger, hintersinniger Western-Neuling abliefert). Besonders imposant spielt aber auch Burl Ives, der für seine Rolle als Rufus dann auch mit dem Oscar ausgezeichnet wurde.