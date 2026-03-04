Heute im TV: Fast 4 Stunden Action-Marathon mit der besten Ein-Mann-Armee aller Zeiten

Heute könnt ihr euch die Geburt einer Action-Legende im TV zu Gemüte führen. Den zweiten Teil der umfangreichen Reihe gibt es direkt im Anschluss.

An wen denkt ihr, wenn ihr den Begriff Ein-Mann-Armee hört? Richtig, Rambo! John Rambo war in seinem ersten Film zwar noch nicht so überzeichnet unterwegs wie in späteren Teilen der Action-Reihe, aber das macht den ersten Streifen nicht schlechter. Rambo 2 - Der Auftrag legt dann nochmal eine ordentliche Schippe drauf.

Beide Actionfilme laufen am heutigen Dienstag, den 10. März ab 20:15 Uhr bei Nitro. Um 22:05 Uhr geht es dann mit Rambo II - Der Auftrag weiter. Beim ersten Teil gehen wir davon aus, dass er nur gekürzt läuft, bei Teil zwei wissen wir es genau: Laut Schnittberichte erwartet euch die um 03:34 Minuten geschnittene FSK 16-Version.

Darum geht's im Action-Klassiker Rambo mit Sylvester Stallone

Der durch den Vietnamkrieg traumatisierte Ex-Soldat John Rambo wollte eigentlich einen kranken Kameraden besuchen und macht Halt in einem kleinen Städtchen. Dort wird er allerdings vom örtlichen Sheriff (Brian Dennehy) drangsaliert, der den abgehalfterten Veteranen für einen Landstreicher hält. Der Gesetzeshüter will Rambo aus der Stadt vertreiben und spielt ihm darum extra übel mit.

Dem ehemaligen Soldaten platzt daraufhin die Hutschnur und die Lage eskaliert. Das Einzige, was John Rambo wirklich gelernt hat, ist der Krieg – und im Wald rund um das ländlich gelegene Städtchen setzt er dann sämtliche Guerrilla-Taktiken ein, die er in petto hat.

Rambo 2 macht aus dem harten Drama des ersten Teils einen überdrehten Action-Film

War der erste Rambo noch ein finsteres Action-Drama rund um einen entwurzelten, missverstandenen Kriegsveteranen, dreht Teil 2 völlig frei. John Rambo wird im Knast von seinem ehemaligen Kommandanten (Richard Crenna) der Auftrag erteilt, nach Vietnam zurückzukehren und dort nach US-amerikanischen Soldaten zu suchen, die in Kriegsgefangenschaft geraten sind.

Rambo II Der Auftrag - Trailer (Deutsch)

Aber Rambo wäre nicht Rambo, wenn er ein Problem damit hätte, im Dschungel ein ganzes Militärlager auszuräumen – nur mit Pfeil und Bogen sowie einem Messer bewaffnet. Hier nimmt die Filmlegende ihren wahren Ursprung: Hirn aus, Action an und Ballern bis zum Umfallen.

Die beiden Filme direkt hintereinander zu sehen, macht einerseits deutlich, wie stark sich die restlichen Teile der Reihe vom ersten, viel ernsteren Film unterscheiden. Hätten sich die Nachfolger an Teil 1 orientiert, wäre daraus ein völlig anderes Franchise geworden. Ein besseres, behaupten manche. Aber am Ende macht es natürlich auch richtig viel Spaß, Rambo beim Eskalieren zuzusehen.