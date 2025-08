Heute im TV: Fast 6 Stunden Sci-Fi-Marathon, der sich richtig lohnt

Science-Fiction-Fans kommen heute bei Kabel Eins im TV richtig auf ihre Kosten, wenn gleich zwei Filmreihen den Abend mit Überlebenskämpfen in der Zukunft füllen.

Heute Abend strahlt Kabel Eins im Doppelpack spannende Sci-Fi-Unterhaltung nach Romanvorlagen aus – allerdings mit unterschiedlichen Jugendbuch-Reihen als Grundlage: Erst kommt zur Primetime Die Tribute von Panem - Catching Fire, anschließend Maze Runner 3 - Die Auserwählten in der Todeszone.

Zwei lohnenswerte Sci-Fi-Abenteuer heute Abend im TV: Hunger Games triff Maze Runner

Die Tribute von Panem - Catching Fire ist der zweite Teil der Hunger Games-Reihe, nach Romanvorlage von Suzanne Collins, in dem Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) zum Überlebenskampf in die grausame Arena des Kapitols zurückkehren muss. Hier werden Kinder (bzw. diesmal vorige Sieger) zur Bestrafung der Distrikte in einer Show geopfert. Doch diesmal brodelt jedoch eine Rebellion und Katniss versucht, aus dem Kampfplatz des tropischen Dschungels auszubrechen.

Das komplette Klimazonen-Gegenteil bietet da Maze Runner - Die Auserwählten in der Todeszone, der dritte Film und Abschluss der Sci-Fi-Trilogie nach den Büchern von James Dashner. Nachdem Thomas (Dylan O'Brien) aus dem Menschenexperiment seines Labyrinths ausgebrochen ist und die Wüste durchquert hat, erreicht er mit seinen Freund:innen die "letzte Stadt", wo ein Heilmittel für den weltweiten Brandvirus warten könnte, der Infizierte in gefährliche "Cranks" verwandelt.

Schaut hier die Trailer zu Tribute von Panem 2 und Maze Runner 3

Die Tribute von Panem - Catching Fire - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Maze Runner 3 Die Auserwählten in der Todeszone - Trailer (Deutsch) HD

Obwohl die zwei Filme völlig unterschiedlichen Franchises angehören, haben sie auf den zweiten Blick einiges gemeinsamen: Sowohl Hunger Games als auch Maze Runner zeichneten überzeugende Sci-Fi-Visionen mit jugendlichen Protagonist:innen. Die jungen Figuren werden in eine Welt geboren, in der sie nur Spielsteine einer höheren Macht sind und setzen zum Befreiungsschlag an. Beide Filme haben US-Buchvorlagen und wurden, anders als Jugend-Sci-Fi-Reihen wie Die Bestimmung - Divergent, zu einem richtigen Abschluss gebracht.

Die Zukunftsvisionen mögen düster sein, aber die einnehmend gezeichneten Held:innen und ihre Verbündeten bieten einen Lichtblick in der Postapokalypse bzw. Sci-Fi-Diktatur. Dafür lohnt es sich einzuschalten und mitzufiebern.

Wann und wo läuft der Sci-Fi-Marathon von Hunger Games und Maze Runner im TV – und wo im Stream?

Die Hunger Games- und Maze Runner-Teile sind beide fast zweieinhalb Stunden lang und werden wie folgt am 4. August 2025 bei Kabel Eins im Fernsehen gezeigt:

Der zweite Hunger Games-Film Catching Fire läuft um 20:15 Uhr . Wiederholungen gibt es kurz darauf am 5. August um 2:05 Uhr bei Kabel Eins und am 7. August um 16:10 Uhr bei K1-Classics.

läuft um . Wiederholungen gibt es kurz darauf am 5. August um 2:05 Uhr bei Kabel Eins und am 7. August um 16:10 Uhr bei K1-Classics. Der dritte Maze Runner-Teil Die Auserwählten in der Todeszone schließt sich um 23:20 Uhr direkt an den zweiten Tribute von Panem-Film an. Wiederholt wird er im TV am 7. August um 2:25 Uhr. Außerdem zeigt Puls 8 den Film am 6. August um 20 Uhr und am 7. August um 1:10 Uhr.

Wer die TV-Ausstrahlung verpasst hat oder die Sci-Fi-Filme lieber zusammen mit ihren dazugehörigen Teilen schauen will, kann die Maze Runner-Trilogie bei Disney+ * streamen. Katniss' vier Hunger Games-Filme sind im Streaming-Abo bei Netflix sowie bei All Stars *. Das Prequel The Ballad of Songbirds & Snakes streamt hingegen bei Amazon Prime *.

In einem Jahr kommt übrigens schon der nächste Hunger Games-Film ins Kino: Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping.

Noch mehr Streaming-Tipps: Die 15 besten Serien im August bei Netflix, Disney+ und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im August, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im August umfassen neben der neuesten Staffel des Netflix-Hits Wednesday auch den mit Spannung erwarteten Sci-Fi-Horror Alien: Earth, ein Historien-Epos mit Jason Momoa sowie das nächste Kapitel aus dem Outlander-Universum und reichlich Action bei Amazon.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.