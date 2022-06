Heute im TV: Fluch der Karibik-Star glänzt in einem richtig guten Thriller nach wahren Begebenheiten

Durch Fluch der Karibik ist Keira Knightley berühmt geworden. Mit Official Secrets läuft heute Abend einer ihrer besten Filme aus den vergangenen Jahren erstmals im Free-TV.

Egal ob Fantasy-Abenteuer, Action-Blockbuster oder Oscar-Drama: Durch den Erfolg von Fluch der Karibik wurde Keira Knightley in den 2000er Jahre zum Weltstar und einem der größten Namen in Hollywood. In den vergangenen Jahren ist es dagegen etwas ruhiger um die britische Schauspielerin hinter Elizabeth Swann geworden.

Untätig war Knightley jedoch keineswegs. Sie spielt zwar nicht in namhaften Franchises mit. Ihre Rollenauswahl ist dafür umso interessanter und vielfältiger geworden. Neben Filmen wie Colette, Die Misswahl und Niemandsland – The Aftermath überzeugte sie zuletzt vor allem in dem Politthriller Official Secrets.

Heute im TV: Official Secrets feierte heute Abend um 22:40 Uhr im ZDF seine Free-TV-Premiere. Die Wiederholung folgt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 00:45 Uhr.

Official Secrets: Spannender Thriller mit Keira Knightley

Die Geschichte von Official Secrets basiert auf wahren Begebenheit und dreht sich um Katharine Gun (Keira Knightley), die zu Beginn der 2000er Jahre beim britischen Geheimdienst arbeitet. Als sie ein brisantes NSA-Memo über die Möglichkeit einer Irak-Invasion in die Hände bekommt, leakt sie die Information an die Presse.

Gun handelt nach ihrem Gewissen und wird kurz darauf als Verräterin angeklagt. Während sich die britische Regierung gegen Gun wendet, beginnt der Reporter Martin Bright (Matt Smith) mit seinen Recherchen und findet mehr und mehr schockierende Details heraus, die nicht nur ihn, sondern auch seine Quellen in Lebensgefahr bringen.

Official Secrets basiert auf dem Buch The Spy Who Tried to Stop a War: Katharine Gun and the Secret Plot to Sanction the Iraq Invasion von Marcia und Thomas Mitchell aus dem Jahr 2008. Die filmische Umsetzung des Stoffs erweist sich als spannendes Unterfangen und überzeugt mit einer starken Keira Knightley in der Hauptrolle.

