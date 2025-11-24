Heute im TV: Fortsetzung zu einem der legendärsten Actionfilme aller Zeiten

Einer der coolsten Sci-Fi-Actionfilme wurde wenige Jahre später fortgesetzt und genau dieses Sequel läuft heute im TV. Der neuste Teil ist grad im Kino zu sehen.

Arnold Schwarzenegger spielt in Predator 2 zwar nicht mehr mit, der Sci-Fi- und Actionfilm hat aber trotzdem gewisse Qualitäten, von denen ihr euch heute im TV überzeugen könnt.

Predator 2 mit Danny Glover und Bill Paxton läuft am heutigen Freitag, den 28. November ab 22:25 bei RTL Zwei. Eine Wiederholung folgt am frühen Morgen des 1. Dezember ab 0:55 Uhr. Ansonsten könnt ihr den Streifen aber natürlich auch online streamen, zum Beispiel mit einem Disney+-Abo.

Heute im TV: Darum geht's im Sci-Fi-Actioner Predator 2

Das erbarmungslos Jagd machende Alien aus dem ersten Predator-Film weilt zwar nicht mehr unter den Lebenden, aber wo es herkam, gibt es noch viele, viele mehr. Eines der Lebewesen taucht in einer damals nicht allzu weit entfernten Zukunft wieder auf der Erde auf, hat sich dieses Mal aber den Großstadtdschungel von Los Angeles als Jagdgebiet auserkoren.

Dort liefern sich bereits rivalisierende Gangs einen Kampf bis aufs Blut. Es fällt also zunächst gar nicht groß auf, dass plötzlich ein neuer Player mitspielt und die Karten ordentlich neu mischt. Als aber eine Überlebende schwört, der Teufel höchstpersönlich hätte ein Blutbad angerichtet, wird der untersuchende Detective (Glover) dann doch stutzig.

Predator 2 ist zwar nicht ganz so gut wie der erste Kultfilm, funktioniert aber trotzdem prächtig

Wenn man sich erst einmal an den fehlenden Arnie und den neuen Schauplatz gewöhnt hat, geht das Konzept des ultra-fiesen und extrem gut ausgestatteten Jägers erneut hervorragend auf. Die futuristischen Waffen sind auch in L.A. eine echte Bedrohung und genau dasselbe gilt für die Möglichkeit, sich unsichtbar zu machen, sowie die schiere Gewalt und körperliche Präsenz des Predators.

Der überragende Showdown hält dann sogar noch ein richtig cooles Easter-Egg bereit. Es hat quasi im Alleingang dafür gesorgt, dass wir überhaupt die Aliens vs. Predator-Filme und nicht zuletzt das diesjährige Sci-Fi-Highlight Predator: Badlands im Kino zu Gesicht bekommen haben.

Arnold Schwarzenegger sollte ursprünglich sogar in Predator 2 mitspielen, hat die Rolle aber abgelehnt. Genau wie beim späteren Sequel-Flop Predator - Upgrade soll ihm das Drehbuch einfach nicht zugesagt haben. Stattdessen hat er sich seinerzeit der Arbeit an einer anderen legendären Fortsetzung zugewandt, die ein überragender Erfolg geworden ist: Terminator 2.