Heute im TV: Für viele der ultimative Abenteuerfilm der 2000er

Nach seinem Kinostart fand der heutige TV-Tipp eine große Fanbase. Noch immer überzeugt der Abenteuerfilm mit rasanten Verfolgungsjagden, mystischen Rätseln und charismatischen Figuren.

Mit der Die Mumie- und Fluch der Karibik-Reihe bekam das Abenteuergenre in den 2000ern wieder richtig Aufschwung. Doch neben den großen Blockbustern überzeugte in der Zeit noch ein weiterer Film, der mit einer spannenden Schatzsuche und trockenem Humor sein Publikum fesselte. In Das Vermächtnis der Tempelritter liefert Tausendsassa Nicolas Cage einen gelungenen Indiana Jones-Ersatz.

RTL zeigt am heutigen Sonntag, dem 28. Juni 2026, um 20:15 Uhr den Film. Die Wiederholung folgt ein paar Stunden später um 00:20 Uhr. Alternativ findet ihr Das Vermächtnis der Tempelritter aber auch bei Disney+ und weiteren Anbietern.

Nicolas Cage überzeugt als Schatzsucher in Das Vermächtnis der Tempelritter

Als jüngster Nachkomme einer Generation aus Schatzsuchern hat sich auch Benjamin Franklin Gates (Nicolas Cage) dem Abenteuer verschrieben. Wie seine Vorfahren sucht auch er fieberhaft nach einer Schatztruhe, die die amerikanischen Gründerväter nach dem Revolutionskrieg vergraben haben sollen.

Eine heiße Spur und die Kuratorin Dr. Abigail Chase (Diane Kruger) bringen Benjamin seinem Lebenstraum näher, doch er ist nicht der einzige Schatzsucher. Auch sein Konkurrent Ian Howe (Sean Bean) will die Truhe und dann schaltet sich auch noch das FBI ein.

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Das Vermächtnis der Tempelritter: Teil 3 scheitert trotz großer Fanbase

Das Vermächtnis der Tempelritter ist einer dieser Filme, die man immer wieder sehen kann. Cage und Kruger überzeugen als sympathisches Schatzsucher-Duo, bei dem die Chemie stimmt. Hinzukommen zahlreiche Bedrohungen und ein Wettlauf gegen die Zeit, der das Tempo des Films in den 2 Stunden Laufzeit konstant hochhält.

Statt auf übertriebene Spezialeffekte setzt der Film lieber auf clevere Rätsel, spannende Verfolgungsjagden und mystische Hinweise. An den Kinokassen konnte der Film ebenfalls überzeugen und spielte über 347 Millionen US-Dollar ein.

2007 folgte mit Das Vermächtnis des geheimen Buches eine Fortsetzung, die das Einspielergebnis mit 459 Millionen deutlich übertraf und auch bei Fans überwiegend positiv besprochen wurde. Nicht nur Moviepilot-Redakteurin Sophia Rosenberger hätte Treasure Hunt 3 einer Indiana Jones-Fortsetzung vorgezogen.

Auch andere Fans warten noch immer auf Teil 3. 2020 keimte neue Hoffnung auf, als bekannt wurde, dass an einem Drehbuch gearbeitet werden würde, doch inzwischen zerstörte Nicolas Cage die Hoffnung auf Treasure Hunt 3. Auch in der Serie Das Vermächtnis von Montezuma (2022) fehlte der Schauspieler.

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Doch auch wenn es keine Zukunftspläne gibt, das Franchise wiederzubeleben, bleibt ein gelungener Abenteuerfilm, der auch nach 22 Jahren noch genauso viel Spaß macht und mit seinen charismatischen Figuren für packende Unterhaltung sorgt.