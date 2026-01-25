Heute im TV: Gelungene Fantasy-Action, die einen der größten Hollywood-Stars unserer Zeit hervorgebracht hat

Muskelpaket Dwayne Johnson ist aus dem heutigen Action-Kino nicht mehr wegzudenken. Heute seht ihr ihn im TV in seiner ersten Hauptrolle, die den Grundstein für seine Karriere legte.

In der beliebten Abenteuer-Fortsetzung Die Mumie kehrt zurück wird uns Dwayne Johnson als Scorpion King noch als mächtiger Endgegner präsentiert. Im 2002 erschienen Spin-off The Scorpion King sehen wir ihn dann allerdings als sympathischen Helden. Für den Hollywood-Star war es die erste Hauptrolle. Noch heute bietet der Fantasy-Film beste Unterhaltung mit jeder Menge Abenteuer, Action und Humor.

ProSieben zeigt am heutigen Mittwoch, den 28. Januar 2026 um 20:15 Uhr den Abenteuerfilm. Die Wiederholung gibt es in der Nacht auf Donnerstag um 00:05 Uhr. Hier findet ihr außerdem alle Streaming-Anbieter, die The Scorpion King zeigen.

The Scorpion King im TV: Abenteuer pur im Die Mumie-Spin off

Der Akkadier Mathayus (Johnson) ist ein gefürchteter Wüstenkrieger und Auftragsmörder. Er wird angeheuert, um den grausamen König Memno (Steven Brand) aufzuhalten, der als tyrannischer Herrscher jeden Nomadenstamm auslöschen lässt, der sich seiner Macht widersetzt. Bislang ging Memno aus allen Schlachten siegreich hervor, was nicht zuletzt an der Magierin Cassandra (Kelly Hu) liegt, die den Ausgang der Kämpfe voraussagen kann. Mithilfe seiner Verbündeten nimmt Mathayus den scheinbar aussichtslosen Kampf gegen die Mächte der Finsternis an.

Als übermächtigen Bösewicht stellte uns Regisseur Stephen Sommers den Scorpion King in Die Mumie kehrt zurück vor. Aufgrund der missglückten CGI-Technik wirkte der jedoch alles andere als furchteinflößend. Umso besser, dass Johnson danach die Chance auf einen eigenen Film bekam. Unter der Regie von Chuck Russell zeigt das Muskelpaket auch jede Menge einfühlsame Momente und mimt damit einen ebenso sympathischen Helden wie Brendan Fraser in der Original-Reihe.

The Scorpion King legte Grundstein für Dwayne Johnsons Karriere

Für Johnson war der Abenteuerfilm der Auftakt für seine sehr erfolgreiche Filmkarriere. Noch 2020 sprach er gegenüber Deadline in den höchsten Tönen von dem Spin-off, das ihm diesen Weg ermöglichte. Ein Blick in seine Filmografie zeigt, dass er dem Konzept von The Scorpion King in über zwanzig Jahren treu geblieben ist: Action, Abenteuer und Humor - am Ende sollen seine Filme vor allem eins: Spaß machen.

Erst im vergangenen Jahr wich der Schauspieler erstmals davon ab und präsentierte sich im Biopic The Smashing Machine in einer ernsten Rolle und damit von einer Seite, die wir so noch nie gesehen haben. Trotz Negativ-Rekord brachte ihm seine Performance 2026 eine Golden Globe-Nominierung ein. Auch Regisseur Christopher Nolan überschlug sich mit Lob für den Film.

In nächster Zeit werden wir Johnson dann wieder in seiner gewohnten Rolle sehen. Unter anderem in Disneys Live-Action-Remake Vaiana und im dritten und letzten Teil von Jumanji.