Heute im TV: Genial harter und düsterer Superhelden-Blockbuster, der seit Ewigkeiten neu aufgelegt werden soll

Wer Marvel erst seit dem MCU kennt, darf sich freuen: Lange davor gab es aus diesem Hause schon richtig harte, düstere Comic-Verfilmungen wie diese hier.

Blade ist mittlerweile ein absoluter Klassiker und eine echte Action-Legende unter den Comicverfilmungen. Das verdanken wir natürlich der Vorlage, aber auch Regisseur Stephen Norrington und Wesley Snipes. Ihr könnt euch das 1990er-Feuerwerk heute im TV anschauen.

Der bluttriefende Vampirfilm kommt am heutigen Samstag, den 28. Februar, ab 22:05 Uhr auf RTL ZWEI. Laut Schnittberichte handelt es sich dabei allerdings leider um die um 1:51 Minuten gekürzte FSK 16-Version. Eine Wiederholung kommt erst einmal nicht, aber ihr könnt euch den Film hier bei diesen Anbietern auch online anschauen.

Heute im TV: Worum geht's in Blade mit Wesley Snipes?

Weil seine Mutter, als sie schwanger war, von einem Vampir gebissen wurde, ist ihr Sohn zu einer Art Mischwesen mutiert: dem Daywalker. Als Daywalker muss sich Blade zwar widerwillig Blut einverleiben, kann dafür aber auch im Sonnenlicht durch die Gegend spazieren. Sein auserkorenes Ziel ist der Kampf gegen die Blutsauger, das er mit sehr viel Hingabe und kalter Methodik verfolgt.

Zur Seite steht ihm dabei vor allem Whistler, der Blade mit den nötigen todbringenden Werkzeugen und allerlei Hilfsmitteln sowie coolen Gadgets versorgt. Die kann der Daywalker auch gut gebrauchen, weil er es in diesem Film mit einem richtig fiesen Anführer der Vampire (Stephen Dorff) zu tun bekommt, der den uralten Vampir- und Blutgott La Magra wieder zum Leben erwecken will.

Die Neuauflage von Blade steckt seit Jahren in der Produktionshölle fest

Eigentlich sollte schon seit einer gefühlten Ewigkeit frischer Wind und neue Bewegung in die Blade-Verfilmungen kommen, aber irgendwo scheint es zu hapern. Das Reboot sollte Mahershala Ali in die Hauptrolle stecken und seine Stimme war sogar im MCU zu hören, aber seitdem ist es verdächtig still um das Projekt geworden. Der Schauspieler selbst wirkt mittlerweile ebenfalls verzweifelt und hat bereits erklärt, er sei auf jeden Fall bereit:

Darum ist Blade auch heute noch einer der coolsten Marvel- und Vampirfilme

Allein der Anfang des Films ist legendär: In einer Schlachterei feiern unzählige Vampire einen geheimen Techno-Rave, bei dem aus der Sprinkleranlage Menschenblut versprüht wird. Die Stimmung ist dementsprechend großartig, bis Blade in seinem langen schwarzen Mantel mit Katana und Shotgun auftaucht und anfängt, ordentlich aufzuräumen. Der ganze Streifen trieft nur so vor Coolness und strotzt vor spannenden, überraschenden Ideen.

Dazu gibt es eine richtig interessante Parallelgesellschaft der Vampire zu erkunden und vor allem jede Menge Action. Manchen CGI-Effekten merkt man ihre 1990er-Jahre-Abstammung heutzutage zwar an, aber das macht nichts. Ihr werdet einfach nirgendwo anders einen so lässigen Mix aus unterschiedlichsten Einflüssen, einen so coolen Helden und einen so harten, blutigen Marvel-Film finden.