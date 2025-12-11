Heute im TV: Gewaltiger Action-Blockbuster, der 71 Jahre alte Legende neu auflegte

Eine zerstörerische Monsterlegende macht seit über 70 Jahren Japan unsicher. Die USA versuchen sich ab Ende der 90er daran, das zu kopieren. Das erste Ergebnis läuft heute im TV.

Die japanische Filmlandschaft war für immer verändert, als der originale Godzilla im Jahr 1954 erschien. Mittlerweile existieren 33 Filme aus dem Heimatland der Atom-Echse. Die Vereinigten Staaten wollten auch was vom Monsterkuchen abhaben und fingen 1998 mit dem Film Godzilla an, ihre eigene Version in die Kinos zu bringen.

Am heutigen Samstag, den 13. Dezember ist die erste US-Version ab 20:15 Uhr auf RTL Zwei zu sehen. Die Wiederholung läuft ab 01:00 Uhr nachts und natürlich gibt es auch mehrere Streaming-Optionen.

Action-Blockbuster Godzilla im TV: Darum geht es im US-Remake

In der amerikanischen Roland Emmerich-Version von Godzilla wird das Monster durch Atomtests in der Südsee erweckt und macht sich nach New York City auf, wo es für jede Menge Zerstörung sorgt. Das US-Militär zieht daraufhin den Wissenschaftler Dr. Niko Tatopoulo (Matthew Broderick) zurate, um dem Chaos Einhalt zu gebieten. Gleichzeitig versucht Nikos Exfreundin Audrey Timmonds (Maria Pitillo), ihre Reporterinnenkarriere voranzutreiben, indem sie die gefährlichen Ereignisse hautnah verfolgt.

Für viele Fans des Originals waren die amerikanischen Godzilla-Filme schon immer ein Frevel, der an "kulturelle Aneignung" grenzt. Mit einer 5,8 von 10 hat die Moviepilot-Community den ersten Versuch aber gar nicht so schlecht bewertet, wie man meinen könnte. Bei der Kritik kam der Streifen damals überhaupt nicht gut weg, was die positive Review der Los Angeles Times (via Metacritic ) umso mehr herausstechen lässt. Darin hieß es: "Ein meisterhaft inszenierter Film, der wie eine Achterbahnfahrt durch einen Vergnügungspark wirkt und Nervenkitzel pur bietet."

Insgesamt gibt es heute schon fünf US-Filme mit Godzilla:

Eine ulkige Hommage an den amerikanischen Godzilla (aka Zilla) aus dem '98er-Film gab es 2004 im japanischen Franchise-Eintrag Godzilla: Final Wars zu sehen. Darin trifft das Original aus Japan auf die Kollegin aus den Staaten und wird kurzerhand plattgemacht. Ein Schelm, wer dahinter einen Monster-Diss gegen das Remake vermutet.