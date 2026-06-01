Heute im TV: Gewaltiger Fantasy-Blockbuster mit einer der berühmtesten Schlachten aller Zeiten

Gewaltige Flotten, erbitterte Kämpfe und beeindruckende Bilder – der heutige TV-Tipp zeigt ein Fantasy-Spektakel, in dem eine historische Seeschlacht actionreich und bildgewaltig erzählt wird.

Nachdem 300 2007 zu einem großen Kinoerfolg wurde, folgte sieben Jahre später das Sequel 300: Rise Of An Empire von Regisseur Noam Murro. Der Fantasyfilm spielt vor, während und nach den Ereignissen aus dem ersten Teil und erzählt von einer der größten Seeschlachten der Geschichte, in der zwei ungleiche Gegner aufeinandertrafen.

Am heutigen Dienstag, den 2. Juni 2026, zeigt Nitro die spektakuläre Schlacht um 23:20 Uhr. Die Wiederholung läuft in der Nacht auf Donnerstag um 00:15 Uhr. Alternativ findet ihr 300: Rise Of An Empire auch im Stream.

Fantasy-Blockbuster 300: Rise of an Empire zeigt gewaltige Schlachten im TV

Während König Leonidas (Gerard Butler) und seine 300 Spartaner im ersten Film die berühmte Schlacht bei den Thermopylen bestreiten, richtet sich der Fokus in Rise Of An Empire auf den athenischen Feldherrn Themistokles (Sullivan Stapleton), der ebenfalls gegen das Perserreich kämpft.

Nach dem Tod des persischen Herrschers Darius zieht dessen Sohn Xerxes (Rodrigo Santoro) erneut gegen Griechenland in den Krieg. Unterstützt wird er von der gefürchteten Admiralin Artemisia (Eva Green). Doch auch wenn die Griechen zahlenmäßig weit unterlegen sind, geben sie nicht kampflos auf.

300: Rise Of An Empire setzt auf Fantasy-Action statt historischer Genauigkeit

Anders als sein Vorgänger beschränkt sich 300: Rise of an Empire nicht auf eine einzelne Schlacht. Stattdessen führt der Film durch mehrere berühmte militärische Auseinandersetzungen der Antike. Höhepunkt ist die legendäre Seeschlacht von Salamis, die im Jahr 480 vor Christus stattfand und als einer der entscheidenden Wendepunkte der Perserkriege gilt.

Beim laut The Numbers 110 Millionen Dollar teuren Blockbuster steht wie schon beim Vorgänger die historische Genauigkeit nicht im Vordergrund. Der Film beruht auf der Graphic Novel Xerxes von Sin City-Autor Frank Miller. In der comichaften Inszenierung verschmelzen Realität und Mythos zu einem bombastischen Action-Spektakel, das mit zahlreichen digitalen Effekten für spektakuläre Momente sorgt.

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Zum Höhepunkt gehört die Performance von Ex Bond-Girl Eva Green. Sie überzeugt als Artemisia und stiehlt den anderen in vielen Szenen die Show. Ihre Figur basiert auf der Regentin Artemisia I. Nach dem Tod ihres Mannes kämpfte sie auf der Seite von Xerxes und fungierte auch als enge Beraterin. Außerdem befehligte sie in seiner Flotte fünf Schiffe aus ihrer Heimat Halikarnassos (heutige Türkei).

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Wem 300 gefallen hat, der sollte mit dem Prequel ebenfalls seinen Spaß haben. Auch wenn 300: Rise Of An Empire bei Fans und den Kritiken nicht so gut abschnitt wie der erste Film, überzeugt er mit mitreißender Action und epischen Schlachten.