Heute im TV: Gewaltiger Sci-Fi-Blockbuster, der sich in parallelen Dimensionen komplett austobt

Selbst wenn ihr vom Multiversum eigentlich schon die Schnauze voll habt, solltet ihr diesem maximal unterhaltsamen Sci-Fi-Blockbuster eine Chance geben.

Vielleicht könnt ihr das Wort Multiversum mittlerweile nicht mehr hören, aber lasst euch gesagt sein: Doctor Strange in the Multiverse of Madness spielt das Thema auf sehr, sehr spaßige Art und Weise durch. Ihr könnt euch heute Abend selbst ein Bild davon machen, wenn der Marvel-Sci-Fi-Blockbuster im TV läuft.

Los geht es mit Dr. Strange 2 am heutigen Freitag, dem 13. März, ab 20:15 Uhr auf ProSieben. Mit Werbung läuft der Sci-Fi-Film bis um 22:55 Uhr und eine Wiederholung gibt es dann erst einmal nicht. Aber wie immer könnt ihr den Streifen natürlich auch einfach online streamen.

Heute im TV: Darum geht's in Doctor Strange and the Multiverse of Madness

Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) kommt einfach nicht zur Ruhe und die Ereignisse aus Avengers 4: Endgame sowie der Serie WandaVision haben weitreichende Konsequenzen. Dazu gehören etwa gigantische Tentakel-Monster, die urplötzlich in New York auftauchen und für massives Chaos sorgen.

Dann gibt es da aber auch noch die junge Heldin America (Xochitl Gomez), die ihrerseits in großen Schwierigkeiten steckt. Weil sie Portale in andere Dimensionen des Multiversums öffnen kann, machen gleich mehrere finstere Kreaturen Jagd auf sie. Doctor Strange nimmt sie unter seine Fittiche, flieht mit ihr durch die kuriosesten Versionen unserer Welt und sucht bei Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) Hilfe.





Im Sci-Fi-Blockbuster Doctor Strange 2 dreht Regie-Meister Sam Raimi richtig schön frei

Ursprünglich sollte jemand ganz anderes auf dem Regiestuhl Platz nehmen, letzten Endes wurde dann aber Sam Raimi die Verantwortung übertragen und das tut dem Film sehr gut. Seine Vergangenheit als Horror-Regisseur (Tanz der Teufel, Armee der Finsternis) blitzt immer wieder durch und auch die eine oder andere Hommage darf natürlich nicht fehlen.

Man merktDoctor Strange and the Multiverse of Madness aber einfach an, wie viel Spaß alle Beteiligten beim Dreh gehabt haben müssen. Sam Raimi lässt seiner Fantasie freien Lauf und tischt eine abgefahrene Dimension nach der anderen auf. Benedict Cumberbatch macht seine Sache grandios wie immer. Das Ergebnis kann sich als wilde Tour de Force und erfrischend anderer Superhelden-Blockbuster wirklich sehen lassen.