Heute im TV: Großartiger Sci-Fi-Film mit Will Smith, der nach 14 Jahren fortgesetzt wird

Heute Abend müsst ihr Will Smiths Oscar-Ausraster mal kurz vergessen, denn ein Prunkstück seiner Karriere läuft im TV. Um diesen Science-Fiction-Kracher geht es.

Will Smith wird sich dafür gerade nicht interessieren, aber heute läuft einer seiner besten Filme im TV. Den Blockbuster I Am Legend trug der Star ganz alleine – nur ein Hund half und seltsame, zombie-artige Wesen mit dehnbaren Kiefern. Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass ein Sequel zu I Am Legend entwickelt wird. Wir erklären, was dahinter steckt und warum das trotz logischer Hürden eine sehr gute Idee ist. Wann und wo der Film im Fernsehen läuft, erfahrt ihr weiter unten.

Schaut den Trailer zum Sci-Fi-Film I Am Legend

I Am Legend - Trailer (Deutsch) HD

Heute im TV: I am Legend ist Will Smiths vielleicht ambitioniertester Sci-Fi-Blockbuster

Je mehr Stars und Figuren moderne Blockbuster heutzutage in sich vereinen, desto erfolgreicher werden sie. I am Legend ist eine One Man-Show mit ziemlich viel Budget, ein Charakterdrama mit Spezial-Effekten. Smith spielt den Wissenschaftler Robert Neville, der ein Gegenmittel gegen das Virus finden will, das die Menschheit scheinbar ausgerottet hat. Er lebt alleine in New York, seine einzigen Freunde sind Schaufensterpuppen und sein Hund Sam.

Der alleinige Fokus auf die Figur Robert Neville ist eine hervorragende Entscheidung, die der Film konsequent durchzieht. Auf Blockbuster-Niveau ist das nur möglich mit Darstellern wie Will Smith, Tom Cruise oder Scarlett Johansson, die eine gewisse Leindwandpräsenz und Strahlkraft mitbringen. Smith reicht als Orientierungsfigur in diesem konzentrierten Setting völlig aus.

I am Legend Teil 2 kommt. Mit Will Smith

Spoiler zu Teil 1: Ein Sequel zum überaus erfolgreichen Sci-Fi-Thriller stand immer im Raum, wurde aber in den 14 Jahren seit Veröffentlichung nie realisiert. Auch weil die Hürden einfach zu hoch waren. Immerhin stirbt Smiths Figur am Ende und damit die Rolle des Stars, der den Film trug. Es wurde sogar mit dem Gedanken gespielt, Smith als Klon zurückkehren zu lassen.

Diese Möglichkeit könnte wieder interessant werden, nachdem die Fortsetzung nun offiziell in Arbeit ist, inklusive Will Smith und Robert Neville. Als Co-Star ist Michael B. Jordan (Black Panther) dabei. Mit Akiva Goldsman ist außerdem einer der Autoren des ersten Teils mit an Bord. Lest hier, wie Will Smith zurückkehren könnte.

I am Legend läuft heute um 22.35 Uhr bei ProSieben. Die Wiederholung folgt um 2.50 Uhr in der Nacht.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wollt ihr I Am Legend 2 mit Will Smith sehen?