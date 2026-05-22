Heute im TV: Großartiger Sci-Fi-Film, nach dem ihr das Universum mit anderen Augen seht

Der Regisseur von Forrest Gump und Zurück in die Zukunft serviert euch heute im TV ein absolutes Sci-Fi-Meisterwerk, das mit Jodie Foster in der Hauptrolle auftrumpft.

Es gibt nicht viele Sci-Fi-Filme wie diesen. Hier steht kein großes Brimborium im Mittelpunkt, keine gigantische Zerstörungsorgie und auch kein Horror oder die Action. Nein, in Contact von Robert Zemeckis dreht sich alles um den Konflikt zwischen Glaube und Wissenschaft und um die Frage, ob da draußen wirklich noch etwas anderes auf uns wartet.

Am heutigen Pfingstmontag, den 25. Mai, kommt Contact ab 20:15 Uhr bei Kabel Eins. Eine Wiederholung läuft am 27. Mai ab 22:40 Uhr. Ihr könnt den Sci-Fi-Film mit Jodie Foster aber auch jederzeit online streamen.

Einer der besten Sci-Fi-Filme der 1990er kommt heute im TV: Darum geht's in Contact

Dr. Eleanor 'Ellie' Arroway (Jodie Foster) glaubt fest an die Wissenschaft und sucht nach Beweisen dafür, dass die Menschheit nicht allein im Universum ist. Eines Tages empfängt sie dann auch tatsächlich ein höchst mysteriöses Signal aus den Tiefen des Weltalls. Es scheint einen Bauplan zu enthalten.

Die Menschheit kann sich aber erst einmal nicht darauf einigen, wie damit umgegangen werden soll. Die Maschine wird tatsächlich gebaut, aber das ganze Unterfangen von unzähligen Fragen und Debatten begleitet. Bis letzten Endes doch Ellie in die Kapsel steigt und sich auf ins große Unbekannte macht – mit überraschendem Ergebnis.

Contact entfaltet eine ganz andere Faszination als die meisten Sci-Fi-Filme

Contact lässt sich eher der sogenannten Hard Science-Fiction zuordnen. Es gibt hier also keine Lichtschwerter oder ähnliches, dafür aber viele Fragen und Überlegungen aus wissenschaftlicher Perspektive. Im Zentrum des Ganzen steht aber ein alles überragender Konflikt, und zwar der zwischen Glauben und Wissen. Können wir wirklich wissen, was da draußen ist, oder müssen wir es einfach glauben?

Wie hier mit Jodie Foster in einer ihrer besten Rollen und vielen anderen Stars im Cast immer mehr Spannung aufgebaut wird, obwohl die ganz großen Schauwerte und Höhepunkte ausbleiben, ist ein echtes Meisterstück. Das trotzdem extrem mitreißende Ende dieses Ausnahme-Genrefilms dürfte sich in sämtliche Hirne eingraben und noch lange sowie nachhaltig zum Nachdenken anregen.