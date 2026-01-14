Heute im TV: Großes Finale des erfolgreichsten Horrorfilms aller Zeiten – er spielte über 700 Millionen Dollar ein

Der Horror ist nicht vorbei, er hat nur gewartet. Heute läuft die Fortsetzung eines Rekordfilms, der die Alpträume und Traumata seiner Figuren zu einem gnadenlosen Finale verbindet.

Schriftsteller Stephen King gilt als Meister des Horrors. Da verwundert es wenig, dass die Adaption ES seines gleichnamigen Romans 2017 durch die Decke ging. Mit einem Einspielergebnis von 704 Millionen US-Dollar ist es der erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten. Die doppelt so teure Fortsetzung ES Kapitel 2 spielte mit 473 Millionen deutlich weniger ein, war aber immer noch ein großer Erfolg.

ProSieben zeigt den zweiten Teil am heutigen Mittwoch, dem 21. Januar 2026 um 22:35 Uhr. Die Wiederholung seht ihr in der Nacht auf Samstag um 1:35 Uhr. Alternativ findet ihr ES Kapitel 2 bei diesen Streaming-Anbietern.

Der Horror geht weiter: ES Kapitel 2 läuft im TV

Seit der Klub der Verlierer den Horror-Clown Pennywise (Bill Skarsgård) im ersten Teil scheinbar besiegt hat, sind 27 Jahre vergangen. Aus den Kindern sind längst Erwachsene geworden, die die Kleinstadt Derry schon lange hinter sich gelassen haben, doch als das Böse erneut erwacht, ruft Mike die Clique zurück, um Pennywise endgültig zu vernichten.

Wer bei ES den puren Horror erwartet, wird enttäuscht werden. Es gibt zwar viele spannende Szenen, die atmosphärisch dicht in Szene gesetzt wurden, ein richtiger Schocker ist der Film aber nicht – und will er auch nicht sein. Wie im Roman, geht es vor allem um die Freundschaft, einer Gruppe von Kindern und Erwachsenen, die auch abseits des Bösen gegen ihre eigenen Dämonen zu kämpfen haben.

Mit über 1500 Seiten ist ES ein richtiger Wälzer und der zweitlängste Roman von Stephen King, den Regisseur Andy Muschietti in fünf Stunden stimmungsvoll erzählt. Allein Kapitel 2 ist satte 165 Minuten lang. Damit werden zwar viele Aspekte aus der Vorlage übernommen, doch gegen Ende hätten einige Minuten weniger dem Film gutgetan. Insgesamt sind ES und ES Kapitel 2 eine gelungene Umsetzung des King-Klassikers und bieten beste Unterhaltung.

ES: Welcome to Derry erzählt neue Aspekte der Horror-Geschichte

2025 erschien mit ES: Welcome to Derry eine Prequel-Serie, die erstmals einen dunklen Teil des Romans erzählt, der bei den bisherigen Adaptionen ausgelassen wurde. In der gelungenen Vorgeschichte, die 27 vorher im Jahr 1962 einsetzt, erfahren wir außerdem einen Teil der Geschichte, der schon in den Büchern für Spekulationen sorgte. Und auch die Frage, ob Pennywise eine Tochter hat, wird hier endlich gelüftet

Wer also nach dem Fernsehabend noch immer nicht genug von dem Schrecken in Derry hat, kann sich mit der Serie ES: Welcome to Derry noch die Vorgeschichte ansehen. Geplant sind zudem die Staffeln 2 und 3, die dann in den Jahren 1935 und 1908 spielen sollen.