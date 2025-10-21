Heute im TV: Einer der besten Fantasyfilme aller Zeiten, der die Welt für immer verändert hat

Weltweit begeisterte diese Fantasy-Franchise Millionen von Fans. Der Start der Reihe verspricht ein wildes Abenteuer mit dreiköpfigen Hunden, Drachen, viel Magie und tiefen Freundschaften.

1997 löste J.K. Rowling mit ihrer Harry Potter-Reihe einen riesigen Hype aus, der weltweit eine ganze Generation prägte. Wer die Bücher nicht gelesen hatte, kam spätestens durch die Filme in Berührung mit Hogwarts. Heute läuft mit Harry Potter und der Stein der Weisen der Auftakt der packenden Fantasy-Reihe.

Heute Abend zeigt RTL den Fantasy-Blockbuster um 20:15 Uhr. Wer Harry Potter und der Stein der Weisen lieber streamen will, kann das bei Amazon Prime und Co. tun.

Harry Potter im TV: Ein magisches Fantasy-Abenteuer

Die Welt, die Rowling mit ihren Worten erschuf, setzte Regisseur Chris Columbus 2001 in Bildern um. Darin erfährt der Waisenjunge Harry (Daniel Radcliffe), dass er ein Zauberschüler ist, und muss gemeinsam mit seinen neugewonnenen Freunden Ron (Rupert Grint) und Hermine (Emma Watson) die Schule vor einer dunklen Macht schützen.

Das Besondere an Harry Potter und insbesondere an dem ersten Teil ist, dass wir gemeinsam mit Harry diese magische Welt entdecken, die sich hinter unserer verbirgt. Das macht die Fantasie-Welt so greifbar – und seien wir mal ehrlich, wer hat sich nicht schon sehnlichst einen Brief aus Hogwarts gewünscht?

Doch nicht nur das Schloss mit den magischen Treppen, sprechenden Bildern und schwebenden Kerzen verzaubert uns. In Harry Potter werden die Kinder als Helden sehr ernst genommen. Trotz des jungen Alters müssen sie allerhand gefährliche Aufgaben lösen und persönliche Traumata überwinden. Das macht Harry Potter trotz aller Fantasie zu einem sehr ernsten Film, der auch nach dem hundertsten Mal noch verzaubert.

Die Harry Potter-Serie verfilmt alle Bücher neu

Die Harry Potter-Serie steht in den Startlöchern. Unter dem Dach von HBO wird die Geschichte gerade komplett neu verfilmt. Die 1. Staffel erscheint ab Dezember. Die 2. Staffel befindet sich bereits in Produktion. Wir dürfen gespannt sein, ob die Serie genauso einflussreich wie die Filme wird, die jedes Jahr mehrmals im TV laufen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im November 2025 bei Moviepilot veröffentlicht.

