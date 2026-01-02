Heute im TV: Herausragender Abenteuerfilm mit überwältigender Bildgewalt, die euch nur staunen lässt

Die Wildnis bietet grenzenlose Schönheit, aber auch lebensfeindliche Umgebungen. Durch genau diese kämpft sich der schwerverletzte Held im fesselnden Abenteuer-Thriller, der heute im TV läuft.

Leonardo DiCaprio ist für seine ausgewählten Charakterrollen bekannt und war ganze fünfmal für den Oscar nominiert, bis er 2016 für The Revenant – Der Rückkehrer endlich die hochkarätige Auszeichnung erhielt. Zu Recht, denn der Dreh gehörte zu den härtesten seiner Karriere.

Das Rache-Drama in der Wildnis läuft heute Abend um 20:15 Uhr auf ProSieben. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 23:15 Uhr. Die Wiederholung folgt in der Nacht um 02:25 Uhr. Hier findet ihr alle Streaming-Alternativen zu The Revenant.

The Revenant bei Disney+: Leonardo DiCaprio kämpft sich durch die Wildnis

Die Romanverfilmung erzählt die auf wahren Ereignissen beruhende Geschichte des Trappers Hugh Glass (DiCaprio). Der wird 1823 nach einem Bärenangriff schwerverletzt und von seinen Kameraden zum Sterben zurückgelassen.

Unter Geheiß des skrupellosen Söldners John Fitzgerald (Tom Hardy) entwenden sie ihm auch noch die Ausrüstung, was seine Überlebenschancen weiter schmälert. Angetrieben durch Wut und Verzweiflung schleppt sich der Todgeweihte 350 Meilen durch die lebensfeindlichen Wildnis der Rocky Mountains, um Rache zu nehmen.

The Revenant: Unfassbar harte Dreharbeiten für DiCaprio

Regisseur Alejandro González Iñárritu legte bei den Dreharbeiten großen Wert auf eine authentische Darstellung der Ereignisse. So wurde nur mit natürlichem Licht gedreht, wodurch sich die Dreharbeiten auf fast ein Jahr hinzogen. Auch DiCaprio wurde einiges abverlangt.

Der Vegetarier musste eine rohe Bisonleber verspeisen und in Tierkadavern schlafen. Körperlich war es vor allem die Kälte, die DiCaprio zusetzte, da er nicht nur in winterlicher Umgebung drehte, sondern auch in eiskalte Flüsse steigen musste. Ständig habe er vor einer Unterkühlung gestanden. The Revenant gehört zu den härtesten Arbeiten seiner Karriere, doch die Anstrengung hat sich gelohnt.

Ohne viele Worte gelingt es ihm, das Publikum in seinen Bann zu ziehen. Auch die beeindruckenden Landschaftsaufnahmen rauben einem den Atem und bringen etwas Schönheit in die grausame Überlebensgeschichte.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Dezember 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.

